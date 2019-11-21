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Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском уникального оружия 

Lenta.ru 29 минут назад
Президент Владимир Путин заявил, что в ходе инцидента в Северодвинске, где при взрыве погибли люди, велась разработка не имеющего аналогов в мире оружия. Об этом сообщает ТАСС.
ЧП в Северодвинске: Россия объяснила взрыв
По словам российского лидера, вручившего семьям погибших орденов Мужества, их родные внесли свой незаменимый вклад в укрепление страны. «Они вели сложнейшее, ответственное и критически важное направление, речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед», — сказал он.
Путин добавил, что сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надежной гарантией мира на планете. Россия, добавил он, несмотря ни на что будет совершенствовать это оружие.
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Теги:
Политика , Видео , Владимир Путин , Северодвинск
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