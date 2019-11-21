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Зюганов поблагодарил Путина за участие в шествии «Бессмертный полк» 

РИА Новости 2 часа назад
Зюганов обратился к Путину
Фото: РИА Новости
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что он всегда возглавляет шествие "Бессмертный полк".
Президент в четверг на торжественной церемонии награждений в Кремле вручил Зюганову орден "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени.
"Для меня и моих товарищей всегда было главным смыслом служение нашей великой державе, трудовому народу, достоинство нашего великого дела — справедливость. Владимир Владимирович сам был объят таким событием в стране — "Бессмертный полк", когда живые и мертвые, молодые и старые, военные и гражданские, вместе высоко подняли портреты своих родственников, близких, шествовали по стране, подтверждая наше право на новые победы. Благодарю вас, что вы всегда возглавляли этот полк. Высоко подняли над шествием портрет своего отца, который храбро сражался за нашу советскую Родину", — сказал Зюганов.
Он отметил, что партия выступила с инициативой, которую поддержал Путин, чтобы ко Дню Победы посадить сад — высадить 27 миллионов саженцев в честь каждого погибшего на нашей земле.
"Эту инициативу активно поддержали китайцы, которые потеряли почти 30 миллионов, поддержали наши братья белорусы, которые потеряли каждого четвертого. День назад у нас были руководители всех фракций стран СНГ, они тоже откликнулись на эту инициативу. Я призываю всех награжденных, всех граждан страны посадить такой сад, сад жизни, сад памяти, сад "Бессмертного полка", — добавил лидер партии.
"И мы с вами рассмотрели проект закона о детях войны. Их осталось 11 миллионов, у них Гитлер отнял детство. А сегодня они требуют помощи и поддержки. Надо всего 100 миллиардов, у нас большой бюджет, большой профицит. Это вопрос уже не экономики, а морально-политического единства страны и нашей воли. Я прошу поддержать эту инициативу депутатов всех фракций. Благодарю за награду", — сказал Зюганов.
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Комментарии1 
Теги:
Политика , Геннадий Зюганов , Владимир Путин , КПРФ
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