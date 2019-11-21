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Матвиенко и Володин в шутку поспорили о роли женщин в политике 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Спикеры Госдумы и СФ поспорили о женщинах
Фото: Официальный сайт Госдумы РФ
Главы двух палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин устроили шуточный спор о роли женщин в политике во время заседания Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.
Матвиенко отметила усиление роли женщин в парламентах большинства стран СНГ, когда перед началом заседания традиционно поприветствовала новых участников, недавно занявших высокие посты в парламентах. Среди них три женщины — председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный, председатель Сената Олий мажлиса (верхней палаты парламента) Узбекистана Танзила Нарбаева и представитель парламента Киргизии Аида Касымалиева. Матвиенко попросила также представителей Казахстана передать приветствие председателю Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Дариге Назарбаевой.
"Вы видите, что женская составляющая набирает силу, мощь. Не обещаю, что мы на этом остановимся. Радует, что в составе нашего парламентского сообщества растет роль женщин, у нас все в порядке с гендерной политикой, я думаю, что такая конкуренция заставит наших мужчин действовать более активно", — сказала Матвиенко.
"Такая конкуренция у нас с 1918 года растет с перерывами, поэтому мы впереди планеты", — отметил в ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В то же время он предположил, что надежда на усиление активности мужчин в политике из-за конкуренции с женщинами может не оправдаться.
"Валентина Ивановна, мы меньше живем, это не в наших силах. Мужчины более ранимые, женщинам надо помнить это и больше уделять внимание семьям. Семья — основа стабильности любого общества. Я, может быть, консервативен, но за этим будущее, а все эти обамовские штучки уже отмирают", — сказал в шутку он.
Матвиенко заметила, что "те люди, которые более активны, живут дольше", и на правах председательствующего на собрании "отменила" слова Володина о женщинах.
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Теги:
Политика , Валентина Матвиенко , Вячеслав Володин , Госдума , Кыргызстан , Молдова , Санкт-Петербург , Узбекистан
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