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Россия отреагировала на эстонский «угар» 

Lenta.ru + ещё 1 58 минут назад
Россия отреагировала на эстонский «угар»
Фото: kremlin.ru
Посольство России в Эстонии ответило на заявления местных политиков о российской угрозе. Соответствующий пост появился в Facebook.
Дипломатическое представительство процитировало президента России Владимира Путина, который 20 ноября выступил на форуме «Россия зовет!» Тогда он заявил, что «российская угроза — это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией». В посольстве добавили, что надеются, что «это станет столь же очевидным для тех в Эстонии, кто, пребывая в перманентном антироссийском угаре, не устает говорить об обратном».
20 ноября министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что отношения Прибалтийских республик с Россией всегда будут сложными, и в условиях кризиса НАТО и ослабления Евросоюза им необходим запасной вариант для обеспечения собственной безопасности. Он считает, что Россия всегда была угрозой для Таллина.
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Теги:
Политика , Прибалтика , Владимир Путин , ЕС , НАТО , Эстония
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