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Генсек НАТО призвал страны альянса к единству по России 

Lenta.ru 29 минут назад
Генсек НАТО призвал страны альянса к единству по России
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны сохранить единую позицию по России. Его слова передает ТАСС.
Столтенберг выступил на пресс-конференции после встречи глав МИД блока, где ему задали вопрос о желании президента Франции Эммануэля Макрона наладить отношения с Россией. В ответ генсек НАТО обвинил Россию в одностороннем выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал все страны к единой позиции в отношении Москвы.
Также Столтенберг добавил, что сейчас альянсу вновь удалось объединиться благодаря позиции по вопросам контроля над вооружениями.
Ранее Столтенберг объяснил разницу военных расходов НАТО и России. Он рассказал, что это объясняется уровнем жизни и ценами, а не низкой эффективностью альянса. Так он прокомментировал сообщение о военном бюджете альянса, превышающем оборонные расходы России в 20 раз.
Действие ДРСМД было официально прекращено 2 августа. Документ запрещал странам производить, испытывать и развертывать оружие средней и меньшей дальности. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва указывала на бездоказательный характер обвинений и сетовала на нежелание США выйти на диалог.
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Теги:
Политика , Йенс Столтенберг , Эммануэль Макрон , МИД , НАТО , ИТАР-ТАСС , США , Франция
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