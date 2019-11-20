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Путин подтвердил планы посетить Израиль в середине января 

РИА Новости 1 час назад
Путин подтвердил планы посетить Израиль
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин подтвердил планы посетить Израиль в середине января, а также заявил о намерении совместно с Русской православной церковью и поместными церквями продолжить защиту интересов христиан на Ближнем Востоке.
Путин в среду встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III, который прибыл в Москву по случаю вручения ему премии патриарха Алексия II. Встреча прошла в Патриарших палатах Московского Кремля.
В ходе этой беседы Путин отметил, в какое трудное положение попали христиане на Ближнем Востоке — в своей колыбели.
"Здесь нам нужно объединение усилий, для того чтобы защитить их интересы. Любое разобщение нанесет огромный ущерб христианскому миру вообще и христианам на Ближнем Востоке в том числе", — сказал президент.
Он отметил, что необходимо делать это совместно с представителями других конфессий. "И, прежде всего, что касается Ближнего Востока, — с нашими братьями и сестрами среди представителей ислама", — добавил Путин.
"Мы с ними в очень тесном контакте и действительно работаем совместно очень эффективно, решая наши общие задачи по защите наших общих, традиционных ценностей", — сказал Путин.
Президент РФ напомнил, что в следующем году — в середине января будет в Израиле и по случаю Дня памяти жертв Холокоста, и по случаю открытия нового монумента, связанного с жертвами, которые понесли народы нашей страны во время Второй мировой войны, и в данном случае — жертвами блокады Ленинграда.
Путин отметил, что взаимодействие с Израилем имеет серьезное значение.
"И у нас, слава богу, очень добрые отношения установились с руководством Израиля и с представителями иудеев в Российской Федерации, которые являются в известном смысле мостом в наших межгосударственных отношениях", — сказал президент.
Обращаясь к патриарху Феофилу III, президент подчеркнул, что между нашими церквями всегда были очень добрые отношения, что, укрепляет взаимоотношения между верующими наших стран. Он поблагодарил за это патриарха Иерусалимского и всея Палестины и пообещал со своей стороны, со стороны государства, делать все, чтобы поддержать этот процесс.
Путин выразил особую благодарность патриарху Феофилу III за условия, которые создаются для российских паломников в Иерусалиме и выразил надежду на то, что эта "добрая работа между вами и патриархом Московским и всея Руси будет продолжена",
Со своей стороны патриарх Иерусалимский передал Путину и патриарху Кириллу благословение святого града Иерусалима и благодарность от всех христиан Ближнего Востока.
"Хочу поблагодарить вас от себя лично и от всего братства за защиту, которую вы ему оказываете, за вашу решительную помощь, которая имеет большое значение по защите храма Гроба Господня", — сказал Феофил III, обращаясь к президенту.
Он высказал пожелание обсудить с Путиным ряд вопросов.
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Комментарии1 
Теги:
Политика , Ближний Восток , АЛЕКСИЙ II , Владимир Путин , РПЦ , Израиль , Москва , Палестина
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