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МИД России ответил на призыв эстонского политика «вернуть территории» 

RT на русском 47 минут назад
МИД ответил на призыв «вернуть территории» Эстонии
Фото: Reuters
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса с требованием к Москве «вернуть аннексированные эстонские территории» согласно Тартускому мирному договору.
«Мы уже неоднократно отмечали, что эта тема закрыта раз и навсегда, обсуждать её не намерены. Тартуский договор принадлежит истории», — заявила Захарова.
В ведомстве выразили сожаление в связи с тем, что эстонское руководство «продолжает делать всё более провокационные и абсурдные заявления» вместо того, чтобы думать о нормализации отношений с Россией.
«Подобная риторика отнюдь не способствует ни формированию позитивной повестки наших отношений, ни продвижению процесса ратификации двусторонних договоров о границе», — отметила представитель МИД.
Ранее Пыллуаас заявил, что Россия якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и теперь должна их «вернуть», восстановив границы согласно Тартускому мирному договору.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемым подобное заявление.
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Мария Захарова , МИД , Москва , Эстония
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