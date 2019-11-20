Горбачёв отреагировал на реплику Путина о распаде СССР

Горбачёв отреагировал на реплику Путина о причинах распада СССР

Как передаёт РИА Новости, Горбачёв предложил свою версию того, как можно было предотвратить распад государства.

Нужно было демократизировать и реформировать отношения. Вот этого не было сделано, — заявил бывший генеральный секретарь.

Политик отметил, что у союзных республик возникло собственное понимание государственного устройства, с которым надо было считаться, однако власти СССР не обратили на это должного внимания.

Владимир Путин ранее заявил, что ошибки управления привели к коллапсу в социальной сфере, что в свою очередь имело «пролонгированные последствия в политической сфере» и спровоцировало развал СССР. Как сообщал News.ru, в качестве альтернативы политике советских властей накануне распада российский лидер предложил обратить внимание на пример Китая.