Путин подарил Кириллу белые розы

Глава РФ Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём рождения. Политик отметил его заслуги перед государством в укреплении межконфессионального мира.

Встреча лидера и владыки прошла в патриарших палатах Кремля. Президент подарил Его Святейшеству букет белых роз, пишет «Интерфакс».

Хочу поблагодарить вас за помощь государству в поддержании межконфессионального мира, доброго отношения между различными конфессиями. Это уже выходит за рамки пастырского служения, это уже такая государственная миссия, — заявил Путин.

Кирилл со своей стороны отметил, что беспрецедентно конструктивные отношения между государством и церковью в современной России. 20 ноября патриарху исполнилось 73 года.