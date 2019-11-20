Путин подарил Кириллу белые розы 

Глава РФ Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём рождения. Политик отметил его заслуги перед государством в укреплении межконфессионального мира.
Встреча лидера и владыки прошла в патриарших палатах Кремля. Президент подарил Его Святейшеству букет белых роз, пишет «Интерфакс».
Хочу поблагодарить вас за помощь государству в поддержании межконфессионального мира, доброго отношения между различными конфессиями. Это уже выходит за рамки пастырского служения, это уже такая государственная миссия, — заявил Путин.
Кирилл со своей стороны отметил, что беспрецедентно конструктивные отношения между государством и церковью в современной России. 20 ноября патриарху исполнилось 73 года.
Ранее News.ru сообщал, что глава российского правительства Дмитрий Медведев вместе с супругой — Светланой Медведевой — поздравили патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём рождения. Семья политика встретилась с Его Святейшеством в тронном зале храма Христа Спасителя.