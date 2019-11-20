Путин назвал серьезную ошибку США

Стратегическая цель США — сдерживание России и Китая, и это серьезная ошибка, которая подрывает их же позиции, считает президент РФ Владимир Путин.
"К сожалению — об этом публично говорят в самих США — целью их является не сбалансированность международных экономических отношений, а главная стратегическая цель — сдерживание развития Китая, сдерживание развития России. Мне думается, что это такая ошибка очень серьезная, глубинная, которая подрывает даже позиции тех, кто инициирует политику подобного рода", — сказал Путин на инвестфоруме "Россия зовет!".