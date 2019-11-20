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МИД РФ осудил действия Израиля в Сирии 

News.ru + ещё 5 1 час назад
МИД РФ осудил действия Израиля в Сирии
Фото: globallookpress.com
Министерство иностранных дел России резко осудило ракетные удары ВВС Израиля по объектам в Сирии.
Как передаёт «Интерфакс», российское внешнеполитическое ведомство выражает «беспокойство и неприятие» в связи с действиями Тель-Авива, которые противоречат усилиям по политическому урегулированию. МИД РФ призвал Израиль соблюдать территориальную целостность и суверенитет Сирии.
Среди жертв ракетного удара израильских ВВС по Сирии кроме военнослужащих правительственных сил Дамаска оказались граждане Ирана, сообщал News.ru. Погибшие иранцы были бойцами элитного армейского формирования КСИР.
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Теги:
Политика , Ближний Восток , МИД , Израиль , Сирия
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