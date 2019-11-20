МИД РФ осудил действия Израиля в Сирии

Как передаёт «Интерфакс», российское внешнеполитическое ведомство выражает «беспокойство и неприятие» в связи с действиями Тель-Авива, которые противоречат усилиям по политическому урегулированию. МИД РФ призвал Израиль соблюдать территориальную целостность и суверенитет Сирии.

Среди жертв ракетного удара израильских ВВС по Сирии кроме военнослужащих правительственных сил Дамаска оказались граждане Ирана, сообщал News.ru. Погибшие иранцы были бойцами элитного армейского формирования КСИР.