Медведев рассказал о семейном законодательстве в РФ

Семейное законодательство России стало более разнообразным, чем в советское время, что создает массу коллизий, при необходимости нужно думать над поправками, заявил глава правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Наше законодательство семейное стало гораздо более разнообразным, чем в советские времена, на порядок более разнообразным. Это создает и массу коллизий, в них нужно разбираться обязательно, при необходимости — совершенствовать законодательство тоже", — заявил Медведев на встрече с правозащитниками и общественными деятелями в штабе ЕР.
Как отметил председатель партии в продолжение разговора о сфере опеки в России, советские правила опеки и попечительства и деятельность соответствующих институтов не обязательно были более строгими, чем сегодня.
"Думаю, что в чем-то эта позиция даже была жестче в прежние годы, в чем-то, наверное, нет. Здесь, на мой взгляд, нет единообразного ответа на то, в каком направлении движется практика по защите подопечных. Согласен, что и бюрократизма там, наверное, хватает, и равнодушия. С другой стороны, в наших руках есть возможности, связанные с совершенствованием законодательства", — указал он.