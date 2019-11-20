Медведев рассказал о семейном законодательстве в РФ

Медведев рассказал о состоянии семейного законодательства в России

"Наше законодательство семейное стало гораздо более разнообразным, чем в советские времена, на порядок более разнообразным. Это создает и массу коллизий, в них нужно разбираться обязательно, при необходимости — совершенствовать законодательство тоже", — заявил Медведев на встрече с правозащитниками и общественными деятелями в штабе ЕР.

Как отметил председатель партии в продолжение разговора о сфере опеки в России, советские правила опеки и попечительства и деятельность соответствующих институтов не обязательно были более строгими, чем сегодня.