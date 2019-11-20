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Путин надеется на отказ военных Украины от возвращения в «серые зоны» 

News.ru 1 час назад
Путин рассказал об ожиданиях от украинских военных
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что украинские военные не вернутся в «серые зоны» Донбасса. По его словам, некоторые политики говорили о необходимости размещения нацгвардии и полиции на этих территориях.
Такое заявление глава государства сделал на инвестиционном форуме «Россия зовёт — 2019», трансляцию которого ведёт РИА Новости. Он добавил, что Киев сделал «определённые позитивные шаги» в решении конфликта на юго-востоке страны.
Я имею в виду разведение сил и средств в двух населённых пунктах, хотя, как докладывали военные, обстрелы с украинской стороны продолжаются, — заключил он.
Как писал News.ru, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов пойти на разумные компромиссы в ходе саммита «нормандской четвёрки». По его словам, представители власти страны едут на встречу, чтобы принести прогресс, которого жители государства ждут уже давно.
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Теги:
Политика , Армия , Войска , Вадим Пристайко , Владимир Путин , РИА Новости
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