Путин рассказал об ожиданиях от украинских военных

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что украинские военные не вернутся в «серые зоны» Донбасса. По его словам, некоторые политики говорили о необходимости размещения нацгвардии и полиции на этих территориях.
Такое заявление глава государства сделал на инвестиционном форуме «Россия зовёт — 2019», трансляцию которого ведёт РИА Новости. Он добавил, что Киев сделал «определённые позитивные шаги» в решении конфликта на юго-востоке страны.
Я имею в виду разведение сил и средств в двух населённых пунктах, хотя, как докладывали военные, обстрелы с украинской стороны продолжаются, — заключил он.
Как писал News.ru, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов пойти на разумные компромиссы в ходе саммита «нормандской четвёрки». По его словам, представители власти страны едут на встречу, чтобы принести прогресс, которого жители государства ждут уже давно.