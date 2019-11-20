Жириновский сделал Эстонии «встречное предложение»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ответ на слова спикера эстонского парламента о том, что РФ должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории", напомнил о границах, установленных договором 1721 года, когда Швеция передала России часть своих территорий, в том числе современную Эстонию.
Ранее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия "должна вернуть" прибалтийской республике якобы "аннексированные территории". Он добавил, что для продвижения в ратификации российско-эстонского пограничного договора Таллин настаивает на признании со стороны Москвы границ прибалтийской республики в рамках недействующего соглашения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти заявления неприемлемыми.
"Встречное предложение: давайте лучше вернемся к положениям Ништадтского мирного договора от 1721 г., по которому Швеция передала России часть своих территорий, в том числе и те, которые сейчас называются Эстонией", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Ранее директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил о недействительности Тартуского мирного договора. По его словам, при обсуждении ратификации пограничного договора между двумя государствами эстонская сторона ссылается на не имеющий юридической силы документ от 1920 года и выдвигает территориальные претензии к Москве.