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Симпатичный и искренний: Путин высказался о Зеленском 

Рамблер + ещё 20 41 минуту назад
Путин рассказал об отношениях с Зеленским
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет никаких отношений с Владимиром Зеленским, но отметил искренность украинского коллеги. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление Путин сделал на форуме «Россия зовет!».
«Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких!» — сказал Путин.
Он отметил, что еще ни разу не встречался с президентом Украины и только говорил с ним по телефону.
«Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний», — заявил российский президент.
Как сообщал «Рамблер», 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров стран «нормандской четверки». В ней примут участие Путин, Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
Зеленский отмечал, что «все против» его встречи с Путиным, но она необходима для завершения конфликта в Донбассе.
12 ноября бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о предложении организовать встречу президентов России и Украины. СМИ писали, что Зеленский согласился на переговоры тет-а-тет. В Кремле заявили, что пока сконцентрированы на встрече в нормандском формате.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Путин считает «встречу ради встречи» неполезной.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Политика , Украина , Дмитрий Песков , Нурсултан Назарбаев , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон
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