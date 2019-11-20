Путин рассказал об отношениях с Зеленским

Симпатичный и искренний: Путин высказался о Зеленском

Такое заявление Путин сделал на форуме «Россия зовет!».

«Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких!» — сказал Путин.

Он отметил, что еще ни разу не встречался с президентом Украины и только говорил с ним по телефону.

«Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний», — заявил российский президент.

Как сообщал «Рамблер», 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров стран «нормандской четверки». В ней примут участие Путин, Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель

Зеленский отмечал, что «все против» его встречи с Путиным, но она необходима для завершения конфликта в Донбассе.

12 ноября бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о предложении организовать встречу президентов России и Украины. СМИ писали, что Зеленский согласился на переговоры тет-а-тет. В Кремле заявили, что пока сконцентрированы на встрече в нормандском формате.