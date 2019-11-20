Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
Происшествия
ФСБ силой заставила следователя отпустить свою жену
ФСБ силой заставила следователя отпустить свою жену
Происшествия
"Хотела поговорить с женой": жуткое убийство в Красноярске
"Хотела поговорить с женой": жуткое убийство в Красноярске
Криминал
На Украине захотели "вжарить" по России
На Украине захотели "вжарить" по России
В мире

Путин рассказал об отношениях с Зеленским 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 27 минут назад
Путин рассказал об отношениях с Зеленским
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» заявил, что у него нет отношений с его украинским лидером Владимиром Зеленским, так как они не знакомы и общались только по телефону.
«Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы, по телефону разговаривали», — сказал Путин, передает РИА «Новости».
В то же время президент выразил мнение, что Зеленский «симпатичный человек и искренний».
По словам Путина, Зеленский «реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и в Донбассе».
«Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю. Определенные шаги позитивные все-таки были сделаны: я имею в виду разведение сил и средств в двух населенных пунктах, хотя вчера еще военные докладывали, что обстрелы с украинской стороны продолжаются», — сказал Путин.
Президент в очередной раз подчеркнул, что развитие отношений Москвы и Киева в значительной степени зависит от Украины.
В то же время Путин назвал непонятными заявления Зеленского об изменении закона о статусе Донбасса. По президента, возможные новые законы по Донбассу, не согласованные с Донецкой и Луганской народными республиками, заведут ситуацию в регионе в тупик.
«Все-таки рассчитываю на то, что (в Донбассе) не будет возврата в эти «серые зоны», потому что мы слышали уже от некоторых политических деятелей, что в эти зоны, откуда ушли войска, туда должна быть заведена украинская национальная гвардия и полиция. Да, конечно, на этих территориях нужно поддерживать правопорядок, но мы хорошо знаем, что украинская национальная гвардия в значительной степени была сформирована из националистических батальонов. Если они назад вернутся, то ничего хорошего из этого не получится, потому что тут же будет зеркальный ответ со стороны ополчения Донецкой и Луганской народных республик», — сказал Путин.
Он выразил надежду, что такого развития событий не будет. «А если что-то и будет происходить, то только по согласованию между сторонами, а стороны конфликта — это киевская власть и представители Донбасса, ДНР и ЛНР», — отметил Путин.
Ранее в среду председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук выразил уверенность, что встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским необходима для Украины.
На прошлой неделе первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать в республике встречу лидеров России и Украины. В Кремле обсуждение встречи Путина и Зеленского сочли преждевременным, призвав сосредоточиться на подготовке к саммиту в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин рассказал о выстреле США «в собственную ногу» Путин рассказал о выстреле США «в собственную ногу» Путин заверил в наличии демократических институтов в России Путин заверил в наличии демократических институтов в России Песков сообщил о подготовке телемоста с лидерами России и Китая для запуска «Силы Сибири» Песков сообщил о подготовке телемоста с лидерами России и Китая для запуска «Силы Сибири»
Комментарии 
Теги:
Политика , Украина , Виктор Медведчук , Нурсултан Назарбаев , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Верховная Рада , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва 209
ФСБ силой заставила следователя отпустить свою жену
ФСБ силой заставила следователя отпустить свою жену 150
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске 42
На Украине захотели «вжарить» по России
На Украине захотели «вжарить» по России 61
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе 12
Видео
Израиль нанес удары по Дамаску
00:47
Израиль нанес удары по Дамаску
Армия Ближний Восток
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
00:57
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
Армия В мире
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
01:28
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Политика
На Украине захотели «вжарить» по России
00:44
На Украине захотели «вжарить» по России
В мире Политика
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
01:32
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
Происшествия
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
02:12
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
03:21
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
Происшествия
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
03:21
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
Происшествия
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
04:11
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение