Шойгу заявил о попытках забыть союз СССР с Западом

Шойгу заявил о попытках стереть из памяти союз СССР с Западом

Россия отводит параду 9 мая на Красной площади особую роль в условиях, когда во многих странах пытаются стереть из памяти молодежи союзнические отношения СССР с Западом, заявил в среду министр обороны Сергей Шойгу

"Сегодня во многих странах все чаще делаются попытки пересмотреть итоги войны, исказить роль нашего государства в мировой истории. Безусловно, за этим стоит серьезный расчет: стереть из памяти молодых поколений не только подвиг советских людей, но и союзнические взаимоотношения России с Западом в борьбе с нацизмом", — сказал он на заседании коллегии.

По его словам, в такой обстановке парад на Красной площади "не только служит сохранению исторической правды о войне, но и является делом чести для нас и всех дружественных государств".

Как заявляли в Минобороны , к параду на Красной площади планируется привлечь до 20 иностранных расчетов, в том числе от США, Британии, Франции и других государств антигитлеровской коалиции.