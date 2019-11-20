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Лавров обвинил США в препятствовании диалогу курдов с Дамаском 

ТК «Звезда» 1 час назад
Лавров обвинил США в препятствовании диалогу курдов с Дамаском
Фото: ТК «Звезда»
В МИД России уверены, что только диалог с официальными властями Сирии гарантирует поддержку и защиту прав всех этноконфессиональных групп республики.
Своими действия США пытаются препятствовать диалогу между сирийскими курдами и официальным Дамаском. С таким заявлением выступил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Тем временем, курс на диалог с сирийскими властями выгоден самим курдам, отметил министр иностранных дел.
«Я считаю, что в интересах курдов, интересах обеспечения их прав безальтернативно взять курс на диалог с законными властями Сирии в рамках выработки тех подходов, которые обеспечат устойчивость, стабильность, безопасность Сирии через завершение работы конституционного комитета Сирии, в которой права всех этноконфессиональных групп будут защищены», — отметил Лавров.
Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии и до этого предпринял несколько безрезультативных попыток провести ряд переговоров с представителями курдов. Россия готова оказывать посреднические услуги для подобного диалога.
В конце сентября стало известно об окончательном формировании конституционного комитета Сирии, члены которого займутся послевоенным обустройством республики.
Организация появилась по инициативе России, которая в прошлом году организовала в Сочи проведение конгресса межсирийского национального диалога.
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Теги:
Политика , Армия , Ближний Восток , Сергей Лавров , МИД , Конституционный комитет Госдумы , Дамаск , Сирия , США
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