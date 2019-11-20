Лавров обвинил США в препятствовании диалогу курдов с Дамаском

МИД России уверены, что только диалог с официальными властями Сирии гарантирует поддержку и защиту прав всех этноконфессиональных групп республики.

Своими действия США пытаются препятствовать диалогу между сирийскими курдами и официальным Дамаском . С таким заявлением выступил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров

Тем временем, курс на диалог с сирийскими властями выгоден самим курдам, отметил министр иностранных дел.

«Я считаю, что в интересах курдов, интересах обеспечения их прав безальтернативно взять курс на диалог с законными властями Сирии в рамках выработки тех подходов, которые обеспечат устойчивость, стабильность, безопасность Сирии через завершение работы конституционного комитета Сирии, в которой права всех этноконфессиональных групп будут защищены», — отметил Лавров.

Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии и до этого предпринял несколько безрезультативных попыток провести ряд переговоров с представителями курдов. Россия готова оказывать посреднические услуги для подобного диалога.

В конце сентября стало известно об окончательном формировании конституционного комитета Сирии, члены которого займутся послевоенным обустройством республики.

Организация появилась по инициативе России, которая в прошлом году организовала в Сочи проведение конгресса межсирийского национального диалога.