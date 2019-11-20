Как Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири»

Путин и Си Цзиньпин могут вместе запустить «Силу Сибири», но на расстоянии

Было общение с Си Цзиньпином в Бразилиа на прошлой неделе. Путин и Си Цзиньпин говорили о возможности опосредованного участия через совместный телемост. Поэтому такая возможность сейчас прорабатывается, — цитирует чиновника «Интерфакс».

Церемония ввода в эксплуатацию запланирована на 2 декабря 2019 года. Изначально первый кубометр сырья собирались перекачать несколько позже — 20 декабря.

Строительство газопровода «Сила Сибири» ведётся с 2014 года. В основе проекта лежит соглашение корпорации «Газпром» и китайской компании CNPC о поставке газа в КНР. Первоначальный объём перекачки составит 10 млн кубометров природного газа в сутки. В целом стороны рассчитывают на 38 млрд кубометров в год.

Ранее News.ru сообщал, что газопровод «Турецкий поток», запуск которого должен состояться до конца текущего года, заполнили голубым топливом. Специалисты «Газпрома» завершают пусконаладочные работы перед вводом газовой магистрали в эксплуатацию.