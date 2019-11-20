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Путин и Си Цзиньпин могут вместе запустить «Силу Сибири», но на расстоянии 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Как Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири»
Фото: РИА Новости
Возможность проведения телемоста, во время которого главы РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин откроют поставки газа по магистрали «Сила Сибири», рассматривается, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Было общение с Си Цзиньпином в Бразилиа на прошлой неделе. Путин и Си Цзиньпин говорили о возможности опосредованного участия через совместный телемост. Поэтому такая возможность сейчас прорабатывается, — цитирует чиновника «Интерфакс».
Церемония ввода в эксплуатацию запланирована на 2 декабря 2019 года. Изначально первый кубометр сырья собирались перекачать несколько позже — 20 декабря.
Строительство газопровода «Сила Сибири» ведётся с 2014 года. В основе проекта лежит соглашение корпорации «Газпром» и китайской компании CNPC о поставке газа в КНР. Первоначальный объём перекачки составит 10 млн кубометров природного газа в сутки. В целом стороны рассчитывают на 38 млрд кубометров в год.
Ранее News.ru сообщал, что газопровод «Турецкий поток», запуск которого должен состояться до конца текущего года, заполнили голубым топливом. Специалисты «Газпрома» завершают пусконаладочные работы перед вводом газовой магистрали в эксплуатацию.
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Си Цзиньпин , Владимир Путин , Газпром , Интерфакс , Бразилиа , Китай
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