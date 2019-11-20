Лавров анонсировал отвод курдов на севере Сирии

Отвод курдов на севере Сирии практически завершен, заявил Лавров

"Диалог с представителями курдов у нас есть, включая представителей "Сирийских демократических сил" (SDF), прежде всего, в контексте реализации российско-турецкого меморандума, который предполагает отвод подразделения "Сирийских демократических сил" вместе с вооружениями на 30 км от турецко-сирийской границы. Как вы помните, эти договоренности были одобрены и президентом (Сирии Башаром) Асадом, и руководителями SDF, о чем нам было сказано, о чем было заявлено публично. И для того, чтобы эта позиция материализовалась в практические действия на земле, мы сразу же вступили в диалог, в том числе с SDF", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна.

"Практически отвод вооруженных людей завершен, есть, может быть, какие-то отдельные районы, где до конца надо довести дело", — добавил он.

Российский министр отметил, что теперь самое главное, чтобы курдские собеседники из "Сирийских демократических сил" были последовательны.