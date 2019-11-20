Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемыми территориальные претензии Эстонии. Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть республике территории. Так он отреагировал на заявления МИД России о Тартуском мирном договоре от 1920 года. В ведомстве отметили, что документ давно утратил силу, но Эстония ссылается на него, обсуждая границы и выдвигая территориальные претензии. Пыллуаас после этого заявил, что сейчас России принадлежит около пяти процентов бывшей территории Эстонии.
«Мы полагаем неприемлемым [это требование] и не можем с ним согласиться», — заявил Песков.
Дипломатический источник ТАСС рассказал, что эстонские власти имеют в виду Ивангород и часть Печорского района Псковской области. По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией в феврале 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии. После вхождения республики в состав СССР в 1940 году территории отошли РСФСР.
В МИД России заявили, что Тартуский договор утратил силу с присоединением Эстонии к СССР.