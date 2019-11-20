Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии

Как сообщал «Рамблер», ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть республике территории. Так он отреагировал на заявления МИД России о Тартуском мирном договоре от 1920 года. В ведомстве отметили, что документ давно утратил силу, но Эстония ссылается на него, обсуждая границы и выдвигая территориальные претензии. Пыллуаас после этого заявил, что сейчас России принадлежит около пяти процентов бывшей территории Эстонии.

«Мы полагаем неприемлемым [это требование] и не можем с ним согласиться», — заявил Песков.

Дипломатический источник ТАСС рассказал , что эстонские власти имеют в виду Ивангород и часть Печорского района Псковской области. По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией в феврале 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии. После вхождения республики в состав СССР в 1940 году территории отошли РСФСР.

В МИД России заявили, что Тартуский договор утратил силу с присоединением Эстонии к СССР.