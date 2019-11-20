Лавров: турецкие власти заверили посла РФ, что речи о возобновлении операции в Сирии нет

Турецкие власти заверили посла РФ , что произошло недоразумение и речь о возобновлении операции в Сирии не идет — Лавров. Новость дополняется

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