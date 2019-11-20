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Лавров: турецкие власти заверили посла РФ, что речи о возобновлении операции в Сирии нет 

ТАСС 34 минуты назад
Лавров: турецкие власти заверили посла РФ, что речи о возобновлении операции в Сирии нет
Фото: ТАСС
Турецкие власти заверили посла РФ, что произошло недоразумение и речь о возобновлении операции в Сирии не идет — Лавров.
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Теги:
Политика , Армия , Ближний Восток , В мире , Конфликты , Сирия
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