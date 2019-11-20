ООН призвала США решить проблему с дипломатам РФ

Шестой комитет Генассамблеи ООН 20 ноября принял резолюцию с призывом к Соединённым Штатам прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам ряда стран, включая Россию, прибывающим на мероприятия организации.
Генассамблея рассчитывает, что страна пребывания будет оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно, — приводит ТАСС текст документа.
В резолюции говорится, что из-за невыдачи виз дипломаты не могут приехать в Нью-Йорк по официальным делам ООН.
Авторами документа выступили Канада, Болгария, Коста-Рика, Кипр и Кот-д'Ивуар. В декабре резолюция будет рассмотрена всей Генассамблеей, результаты голосования которой обычно схожи с позицией комитета.
Ранее News.ru писал, что 10 участников делегации из РФ не получили визы в США. Они должны были вылететь для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона подготовит ответ на отказ Соединённых Штатов выдать визы делегатам из РФ. Дипломат не стал говорить о конкретных мерах, пообещав, что это будет «сюрприз».
Он также предложил, выступая на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, подумать о переносе международных конференций из Нью-Йорка.