Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение
В мире
Сын Ротару сделал заявление
Сын Ротару сделал заявление
Шоу-бизнес
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
В мире
Российский участник Детского Евровидения госпитализирован
Российский участник Детского Евровидения госпитализирован
Шоу-бизнес

ООН призвала США решить проблему невыдачи виз российским дипломатам 

News.ru + ещё 11 1 час назад
ООН призвала США решить проблему с дипломатам РФ
Фото: Reuters
Шестой комитет Генассамблеи ООН 20 ноября принял резолюцию с призывом к Соединённым Штатам прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам ряда стран, включая Россию, прибывающим на мероприятия организации.
Генассамблея рассчитывает, что страна пребывания будет оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно, — приводит ТАСС текст документа.
В резолюции говорится, что из-за невыдачи виз дипломаты не могут приехать в Нью-Йорк по официальным делам ООН.
Авторами документа выступили Канада, Болгария, Коста-Рика, Кипр и Кот-д'Ивуар. В декабре резолюция будет рассмотрена всей Генассамблеей, результаты голосования которой обычно схожи с позицией комитета.
Ранее News.ru писал, что 10 участников делегации из РФ не получили визы в США. Они должны были вылететь для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона подготовит ответ на отказ Соединённых Штатов выдать визы делегатам из РФ. Дипломат не стал говорить о конкретных мерах, пообещав, что это будет «сюрприз».
Он также предложил, выступая на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, подумать о переносе международных конференций из Нью-Йорка.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
News.ru: последние новости
Украина обвинила Россию в краже унитазов с возвращённых кораблей Украина обвинила Россию в краже унитазов с возвращённых кораблей Путин рассказал о причине распада СССР и похвалил Китай Путин рассказал о причине распада СССР и похвалил Китай Горбачёв отреагировал на реплику Путина о причинах распада СССР Горбачёв отреагировал на реплику Путина о причинах распада СССР
Комментарии 
Теги:
Политика , Сергей Лавров , Генассамблея ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение 27
Сын Ротару сделал заявление
Сын Ротару сделал заявление 217
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
Переданные Россией корабли вернулись на Украину 78
Российский участник Детского Евровидения госпитализирован
Российский участник Детского Евровидения госпитализирован 1
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару 1150
Видео
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
04:10
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
Шоу-бизнес Статьи
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
01:39
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
В мире Украина
«Руки-базуки» показал руки после операции
00:07
«Руки-базуки» показал руки после операции
Шоу-бизнес
Секретный полигон Тонопа попал на видео
06:40
Секретный полигон Тонопа попал на видео
Армия Войска
В России отреагировали на новые обвинения Киева
01:39
В России отреагировали на новые обвинения Киева
Политика
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
01:39
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
В мире Украина
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение
01:02
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение
В мире
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина
02:03
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина
Политика
Россия показала испытания «Бога войны»
00:32
Россия показала испытания «Бога войны»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение