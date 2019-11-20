ООН призвала США решить проблему с дипломатам РФ

ООН призвала США решить проблему невыдачи виз российским дипломатам

Генассамблея рассчитывает, что страна пребывания будет оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно, — приводит ТАСС текст документа.

В резолюции говорится, что из-за невыдачи виз дипломаты не могут приехать в Нью-Йорк по официальным делам ООН

Авторами документа выступили Канада, Болгария, Коста-Рика, Кипр и Кот-д'Ивуар. В декабре резолюция будет рассмотрена всей Генассамблеей, результаты голосования которой обычно схожи с позицией комитета.

Ранее News.ru писал, что 10 участников делегации из РФ не получили визы в США. Они должны были вылететь для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона подготовит ответ на отказ Соединённых Штатов выдать визы делегатам из РФ. Дипломат не стал говорить о конкретных мерах, пообещав, что это будет «сюрприз».

Он также предложил, выступая на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, подумать о переносе международных конференций из Нью-Йорка.