Эстонии напомнили об отказе от территориальных претензий

Посольство РФ: Эстония в 2014 г отказалась от территориальных претензий

Эстония отказалась от территориальных претензий к России еще в 2014 году, напомнили в посольстве РФ в этой прибалтийской стране.

"В связи с участившимися заявлениями некоторых эстонских официальных представителей об "аннексии" Россией части территории Эстонии посольство хотело бы напомнить, что в подписанных в 2014 году (но еще не ратифицированных — ред​​​.) пограничных договорах с обеих сторон было подтверждено отсутствие взаимных территориальных претензий", — передает РИА Новости сообщение диппредставительства.

В посольстве напомнили, что "установив дипломатические отношения в 1991 году, наши страны вступили на путь равноправного диалога и сотрудничества, открыв новую страницу в истории двустороннего взаимодействия на основе сложившихся к тому времени правовых реалий, в том числе и в пограничной сфере".