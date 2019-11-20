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Посольство РФ: Эстония в 2014 г отказалась от территориальных претензий 

Российская Газета + ещё 38 1 час назад
Эстонии напомнили об отказе от территориальных претензий
Фото: РИА Новости
Эстония отказалась от территориальных претензий к России еще в 2014 году, напомнили в посольстве РФ в этой прибалтийской стране.
"В связи с участившимися заявлениями некоторых эстонских официальных представителей об "аннексии" Россией части территории Эстонии посольство хотело бы напомнить, что в подписанных в 2014 году (но еще не ратифицированных — ред​​​.) пограничных договорах с обеих сторон было подтверждено отсутствие взаимных территориальных претензий", — передает РИА Новости сообщение диппредставительства.
В посольстве напомнили, что "установив дипломатические отношения в 1991 году, наши страны вступили на путь равноправного диалога и сотрудничества, открыв новую страницу в истории двустороннего взаимодействия на основе сложившихся к тому времени правовых реалий, в том числе и в пограничной сфере".
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Теги:
Политика , Прибалтика , РИА Новости , Эстония
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