Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось

Москва и Минск не смогли согласовать интеграционные карты

По данным издания, сославшегося на информированные источники, в рамках традиционного ежегодного заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии, прошедшего в подмосковных Горках, не удалось согласовать 10 из 31 дорожной карты. Споры вновь вызвали требования Минска по компенсации налогового маневра и по ценам на энергоносители.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев после переговоров наиболее сложными для обсуждения назвал темы энергетики, макроэкономических отношений, статистического учета, таможенной политики и признал, что по каким-то вопросам «придется обратиться к президентам двух стран, чтобы они провели необходимые консультации».

В РФ могут создать новый орган для ускорения экономики

Для контроля над реализацией структурных реформ, которая «критически необходима для ускорения российской экономики», нужно создать специальную подкомиссию. С таким предложением, по данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, выступил министр экономического развития Максим Орешкин

Главной задачей подкомиссии должно стать исследование материалов о реализации структурных реформ, снятие разногласий по ним в правительстве, заключения о ситуации в экономике на текущий момент, а также составление предложений для дальнейшего развития.

При этом курировать работу по реформам будет правительственная комиссия по экономическому развитию.

Более 80% россиян посчитали себя счастливыми людьми

Согласно исследованию, 81% граждан России считает себя счастливыми. При этом наиболее счастливыми жителей Россию делает наличие семьи (29%). Не менее важными для счастливой жизни россияне считают здоровье и жизнь свои и близких (22%), наличие хорошей работы (13%) и детей (12%).

Несчастными признали себя 17% респондентов. Чаще всего причинами такого состояния жители России называли материальные трудности (15%), неудовлетворенность положением дел в стране (10%), проблемы со здоровьем (5%) или низким уровнем и задержкой заработной платой (5%).

России предрекли отстранение от Олимпиады и футбола

The Telegraph. России из-за допингового скандала грозит запрет не только на участие в Олимпийских играх в Токио, но и на проведение матчей по футболу. Об этом сообщили британские издания Daily Mail

По данным Daily Mail, в случае лишения Российского антидопингового агентства статуса соответствия WADA , России может грозить запрет на проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу, который пройдет летом 2020 года, несмотря на то, что Санкт-Петербург уже готовится стать одной из площадок турнира.

В свою очередь The Telegraph утверждает, что вердикт WADA может лишить Россию и чемпионата мира 2022 года.

В России предложили штрафовать за шум по ночам

Совет федерации предложил внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и штрафовать тех, кто нарушает тишину по ночам. Об этом пишет газета «Известия».

Сенаторы предлагают дополнить 14-ю главу проекта нового КоАП и предусмотреть ответственность действия, нарушающие тишину с 23.00 до 7.00. Наказанием станет штраф для физических лиц в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.

При этом речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан», к ним, например, относится даже слишком громкое пение. Однако шумом не будут считаться действия, которые направлены на пресечение правонарушений, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, проведение официальных мероприятий, а также религиозных праздников.