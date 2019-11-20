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Россия ответила Эстонии на призыв вернуть «отнятые» территории 

Lenta.ru 50 минут назад
РФ ответила Эстонии на обвинение в аннексии
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть Таллину якобы аннексированные территории. В беседе с RT российский парламентарий подчеркнул, что никакой аннексии со стороны Москвы не было.
По его словам, Эстония должна выстраивать конструктивные отношения с Россией. Морозов отметил, что так будет гораздо выгоднее для самого Таллина.
«Здесь перспективы никакой нет у подобных заявлений», — сказал он.
Как подчеркнул парламентарий, власти Эстонии со временем поймут, что неконструктивный подход не принесет результатов, и будут строить российско-эстонские отношения на взаимовыгодных условиях.
20 ноября спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на свой странице в Facebook написал, что Россия должна вернуть Эстонии якобы аннексированные территории. Таким образом политик ответил на слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора. Пыллуаас отмечал, что Таллин не имеет территориальных претензий к России и не претендует ни на один квадратный метр российской территории.
«Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии», — написал Пыллуаас.
Эстония требует признания со стороны Москвы границ прибалтийской республики в рамках недействующего соглашения для продвижения в ратификации российско-эстонского пограничного договора. Согласно Тартускому договору между Советской Россией и Эстонией от 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии. Но после того, как страна вошла в состав СССР в 1940 году, указанные территории отошли РСФСР. Российский МИД неоднократно отмечал, что Тартуский мирный договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.
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Теги:
Политика , Сергей Беляев , Антон Морозов , МИД , Комитет госдумы по международным делам , Москва , Таллин , Эстония
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