РФ ответила Эстонии на обвинение в аннексии

Россия ответила Эстонии на призыв вернуть «отнятые» территории

По его словам, Эстония должна выстраивать конструктивные отношения с Россией. Морозов отметил, что так будет гораздо выгоднее для самого Таллина.

«Здесь перспективы никакой нет у подобных заявлений», — сказал он.

Как подчеркнул парламентарий, власти Эстонии со временем поймут, что неконструктивный подход не принесет результатов, и будут строить российско-эстонские отношения на взаимовыгодных условиях.

20 ноября спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на свой странице в Facebook написал, что Россия должна вернуть Эстонии якобы аннексированные территории. Таким образом политик ответил на слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора. Пыллуаас отмечал, что Таллин не имеет территориальных претензий к России и не претендует ни на один квадратный метр российской территории.

«Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии», — написал Пыллуаас.

Эстония требует признания со стороны Москвы границ прибалтийской республики в рамках недействующего соглашения для продвижения в ратификации российско-эстонского пограничного договора. Согласно Тартускому договору между Советской Россией и Эстонией от 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии. Но после того, как страна вошла в состав СССР в 1940 году, указанные территории отошли РСФСР. Российский МИД неоднократно отмечал, что Тартуский мирный договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.