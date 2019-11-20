«Верните земли»: Россию обвинили в аннексии

«Верните земли»: в Эстонии обвинили Россию в аннексии

Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Таллину якобы отнятые территории. Политик принадлежит к националистам, которые выступают с крайне антироссийских позиций. При этом Россия и Эстония до сих пор не ратифицировали договор о границе, подписанный в 2014 году.

В Эстонии снова заговорили о территориях, якобы отнятых у нее Россией. С требованием к Москве вернуть земли выступил спикер парламента страны, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.

Таким образом эстонский политик отреагировал на слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора от 1920 года. Ранее в интервью РИА «Новости» дипломат заявил, что в ходе обсуждения ратификации договора о границах между странами Таллин выдвинул территориальные претензии к российской стороне на основании документа, не имеющего юридической силы.

«У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии», — написал Пыллуаас в Facebook.

Москва считает, что Тартуский договор, на который ссылается Эстония, прекратил действовать 6 августа 1940 года в момент вхождения Эстонии в СССР.

Эстонский политик выдвинул претензии в адрес Москвы в то время, когда обе стороны находятся в процессе ратификации договора о границе.

В феврале 2014 года главы МИД России и Эстонии Сергей Лавров Урмас Паэт подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. При этом в текст были внесены два существенных дополнения:

стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, и договоренности касаются только решения пограничных вопросов.

Проект закона о ратификации соглашений прошел первое чтение в парламенте Эстонии 14 апреля 2014 года. Однако после недавних парламентских выборов к власти в этой балтийской республике пришло новое правительство, и ратификационный процесс пришлось начинать сначала.

Москва дает понять, что ратификация договора произойдет лишь тогда, когда Эстония откажется от «русофобской политики». Под этим Кремль имеет в виду гонения на русский язык и давление на русскоязычные школы в этой стране.

Стоит отметить, что сделавший столь радикальные заявления Пыллуаас представляет в парламенте националистическую партию EKRE.

Между тем президент Эстонии Керсти Кальюлайд заинтересована в налаживании диалога с Москвой. В апреле она первой из лидеров стран Балтии за долго время побывала в России. В ходе своего визита политик встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным

Правда, пока не ясно, приедет ли она на празднование Дня Победы в Москву в 2020 году. Как заявил глава внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу порталу ERR, эстонский МИД однозначно рекомендует главе государства не совершать подобный визит.

«Давайте также посмотрим на принципиальные дебаты по истории, которые мы проводили в последние месяцы, например, на то, как мы понимаем круглую годовщину повторной оккупации Эстонии, которую Россия отмечала как освобождение. И именно поэтому я крайне скептически отношусь к тому, что мы должны рассматривать возможность визита на уровне главы государства в случае, если такое приглашение поступит», — пояснил дипломат.

Эстонские подразделения участвовали в войне на стороне нацистов и прославились карательными акциями в Псковской области. Недавно часть уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для советских военнопленных в деревне Моглино в 12 км к западу от Пскова рассекретило управление ФСБ по Псковской области.

Огласке преданы в том числе показания свидетелей казней и пыток, а также самих палачей. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать Эстонии, и эстонских карателей активно задействовали на оккупированных псковских землях.

Вместе с тем большое количество эстонцев воевали и в составе Красной Армии. В России в городе Великие Луки находится памятник погибшим воинам-эстонцам, сражавшимся в тех местах в составе эстонского стрелкового корпуса.