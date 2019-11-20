Эстония обвинила Россию в аннексии

Около 5% территории Эстонии аннексированы Россией . Об этом в своем фейсбуке заявил Хенн Пыллуаас, председатель Рийгикогу — парламента Эстонии.

Пыллуаас— член Консервативной народной партии EKRE. Вчера в своем фейсбуке он обвинил Россию в том, что та аннексировала примерно 5% территории Эстонии. Также он призвал Москву их вернуть, если та рассчитывает на ратификацию пограничного договора.

В 1920 году между РСФСР и Эстонией был заключен Тартуский мирный договор, согласно которому последней были переданы нынешние территории Кингисеппского района Ленинградской области и Печорского района Псковской области. Россия получила эти территории обратно после освобождения Эстонской ССР от немцев.