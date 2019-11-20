Около 5% территории Эстонии аннексированы Россией. Об этом в своем фейсбуке заявил Хенн Пыллуаас, председатель Рийгикогу — парламента Эстонии.
Пыллуаас— член Консервативной народной партии EKRE. Вчера в своем фейсбуке он обвинил Россию в том, что та аннексировала примерно 5% территории Эстонии. Также он призвал Москву их вернуть, если та рассчитывает на ратификацию пограничного договора.
В 1920 году между РСФСР и Эстонией был заключен Тартуский мирный договор, согласно которому последней были переданы нынешние территории Кингисеппского района Ленинградской области и Печорского района Псковской области. Россия получила эти территории обратно после освобождения Эстонской ССР от немцев.
На днях, как сообщал «Рамблер», глава Второго европейского департамента Министерства иностранных дел России Сергей Беляев заявил о недействительности Тартуского договора.
Комментируя его слова в своем фейсбуке, председатель эстонского парламента Хенн Пыллуаас отметил, что этот договор находится в реестре действующих международных договоров ООН.