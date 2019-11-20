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Путин назвал причину распада СССР 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 15 минут назад
Путин назвал причину распада СССР
Фото: РИА Новости
Распад Советского Союза не имеет отношения к росту национализма в Прибалтике, он произошел из-за неэффективной экономической политики, заявил президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».
«Что касается причин распада Советского Союза, только это мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической», — сказал Путин, передает РИА «Новости».
По его словам, результаты распада СССР «оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях», передает ТАСС.
В июле Путин заявил о потере Россией 25 миллионов соотечественников после распада СССР.
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Теги:
Политика , СССР , Владимир Путин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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