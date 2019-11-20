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Происшествия

В МИД России сообщили о разногласиях с Японией по мирному договору 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
В МИД объяснили отсутствие мирного договора с Токио
Фото: ТАСС
Замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что Москва и Токио сохраняют принципиальные расхождения по заключению мирного договора, это затрудняет продвижение переговоров.
«Сохраняются принципиальные расхождения к подходам сторон к заключению мирного договора», — цитирует его ТАСС.
Моргулов выразил сожаление в связи с тем, что пока эти расхождения не преодолены. По его словам, без этого дальнейшее продвижение в переговорном процессе будет очень затруднительным.
Также он заявил, что новый министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, как ожидается, приедет в Россию во второй половине декабря.
В октябре Моргулов сообщил о готовящихся консультациях по Курилам с Японией.
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Теги:
Политика , Азия , В мире , Игорь Моргулов , МИД , ИТАР-ТАСС , Япония
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