В МИД объяснили отсутствие мирного договора с Токио

В МИД России сообщили о разногласиях с Японией по мирному договору

«Сохраняются принципиальные расхождения к подходам сторон к заключению мирного договора», — цитирует его ТАСС.

Моргулов выразил сожаление в связи с тем, что пока эти расхождения не преодолены. По его словам, без этого дальнейшее продвижение в переговорном процессе будет очень затруднительным.

Также он заявил, что новый министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, как ожидается, приедет в Россию во второй половине декабря.

В октябре Моргулов сообщил о готовящихся консультациях по Курилам с Японией.