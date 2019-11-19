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Чеченцы извинились перед Кадыровым за комментарии в соцсетях 

Ura.Ru 42 минуты назад
Чеченцы извинились перед Кадыровым за комментарии
Фото: ura.ru
В Чечне два молодых человека извинились перед главой республики Рамзаном Кадыровым за комментарии в социальных сетях. Извинения были опубликованы на странице в Instagram.
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Молодые люди извинились на видео, которое было опубликовано на странице «Про Чечню и не только» в Instagram репостом из закрытого аккаунта «Кавказ-правда».
«Эти два подписчика под одной из публикаций о Рамзане Кадырове на моей странице написали нецензурные, грязные комментарии, а теперь, после того как их нашли, сидят и плача просят прощения», — сообщается в подписи к видеозаписи.
Один из извиняющихся говорит, что комментарий он написал, будучи пьяным. Другой молодой человек рассказал, что прокомментировал, не подумав.
«Потом мне объяснили, что я написал, и понял, что был не прав», — пояснил он.
Ранее СМИ сообщили, что глава Чечни призвал «убивать и сажать» тех, кто «нарушает согласие между людьми», напоминает «Царьград». Однако позднее выяснилось, что подобный перевод речи Кадырова не совсем правильный.
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Теги:
Политика , Чеченская Республика
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