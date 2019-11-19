Чеченцы извинились перед Кадыровым за комментарии в соцсетях

В Чечне два молодых человека извинились перед главой республики Рамзаном Кадыровым за комментарии в социальных сетях. Извинения были опубликованы на странице в Instagram.

Молодые люди извинились на видео, которое было опубликовано на странице «Про Чечню и не только» в Instagram репостом из закрытого аккаунта «Кавказ-правда».

«Эти два подписчика под одной из публикаций о Рамзане Кадырове на моей странице написали нецензурные, грязные комментарии, а теперь, после того как их нашли, сидят и плача просят прощения», — сообщается в подписи к видеозаписи.

Один из извиняющихся говорит, что комментарий он написал, будучи пьяным. Другой молодой человек рассказал, что прокомментировал, не подумав.

«Потом мне объяснили, что я написал, и понял, что был не прав», — пояснил он.

Ранее СМИ сообщили, что глава Чечни призвал «убивать и сажать» тех, кто «нарушает согласие между людьми», напоминает «Царьград». Однако позднее выяснилось, что подобный перевод речи Кадырова не совсем правильный.