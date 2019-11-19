Пушков ответил Зеленскому про Донбасс

Пушков ответил на заявление Зеленского по Донбассу

Ранее Зеленский заявил, что намерен обсудить на встрече в "нормандском формате" конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева

Парламентарий отметил, что проект итогового документа уже согласован, несмотря на заявления киевских властей.

"Он полностью идет в русле Минских соглашений, устраивает Россию, не допускает их переписывания или изменения. Действия сторон и будут определяться этим документом", — написал Пушков в Twitter. Что бы ни говорили в Киеве, проект итогового документа саммита 09.12 в Париже уже согласован помощниками глав «четверки». Он полностью идёт в русле Минских согл., устраивает Россию, не допускает их переписывания или изменения. Действия сторон и будут определяться этим документом. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 19, 2019

Ранее Елисейский дворец сообщил, что следующий "нормандский саммит" пройдет 9 декабря в Париже.

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.