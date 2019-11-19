Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Политика
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
Армия
Долг и смерть: врачи отказались отдавать женщину семье
Долг и смерть: врачи отказались отдавать женщину семье
Происшествия

Пушков ответил на заявление Зеленского по Донбассу 

РИА Новости 1 час назад
Пушков ответил Зеленскому про Донбасс
Фото: ТАСС
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе.
Ранее Зеленский заявил, что намерен обсудить на встрече в "нормандском формате" конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Парламентарий отметил, что проект итогового документа уже согласован, несмотря на заявления киевских властей.
"Он полностью идет в русле Минских соглашений, устраивает Россию, не допускает их переписывания или изменения. Действия сторон и будут определяться этим документом", — написал Пушков в Twitter.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что следующий "нормандский саммит" пройдет 9 декабря в Париже.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
Последние новости
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России В Швеции суд принял неожиданное решение по делу Ассанжа В Швеции суд принял неожиданное решение по делу Ассанжа На Украине объяснили, почему Зеленский хуже Порошенко На Украине объяснили, почему Зеленский хуже Порошенко
Комментарии 
Теги:
Политика , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса 3
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу 218
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК 141
Долг и смерть: врачи отказались отдавать женщину семье
Долг и смерть: врачи отказались отдавать женщину семье 9
Здоров. Подросток умер после выписки
Здоров. Подросток умер после выписки
Видео
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
02:12
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
03:21
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
Происшествия
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
03:21
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
Происшествия
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
04:11
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
Армия
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
01:29
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
Шоу-бизнес
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
00:25
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
Происшествия
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
00:47
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Политика Украина
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
00:38
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
Происшествия Криминал
Последствия мощного града в Австралии сняли на видео
01:00
Последствия мощного града в Австралии сняли на видео
В мире Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение