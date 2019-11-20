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МИД России: принятие Израилем закона по Иорданской долине нарушит международное право 

ТАСС + ещё 7 40 минут назад
МИД оценил закон Израиля по Иорданской долине
Фото: ТАСС
Намерение израильских политиков продвигать законопроект об аннексии Иорданской долины (часть Западного берега реки Иордан) идет вразрез с нормами международного права и решениями СБ ООН. Об этом в среду заявил журналистам специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов, комментируя недавние заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Это в корне противоречит международным решениям, резолюциям, Совету Безопасности ООН", — сказал он.
Нетаньяху за неделю до состоявшихся 17 сентября парламентских выборов заявил, что в случае победы осуществит аннексию частей Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. 19 ноября он призвал блок партий "Кахоль-Лаван" Бени Ганца и партию "Наш дом — Израиль" Авигдора Либермана создать с руководимой им партией "Ликуд" широкое правительство единства для скорейшего продвижения законопроекта об аннексии Иорданской долины.
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Теги:
Политика , Ближний Восток , США , Михаил Богданов , Авигдор Либерман , Биньямин Нетаньяху , МИД , Совбез ООН , Израиль
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