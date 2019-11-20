В России отреагировали на новые обвинения Киева

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
В мире
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Шоу-бизнес
"Руки-базуки" показал руки после операции
"Руки-базуки" показал руки после операции
Шоу-бизнес
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика

В России отреагировали на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей 

Lenta.ru + ещё 27 53 минуты назад
Бывший начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил, что считает несостоятельной версию командования ВМС Украины о намеренной порче Москвой возвращенных Киеву кораблей. Об этом он рассказал в среду, 20 ноября, в беседе с агентством «Интерфакс».
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
«Я не думаю, что кто-то снимал какие-то плафоны и все остальное. При задержании, когда велась стрельба по этим кораблям, что-то могли повредить», — отметил Кравченко.
По его словам, корабли год стояли без движения и обслуживания, что также объясняет некоторые повреждения. При этом адмирал напомнил, что украинская сторона при строительстве этих катеров отошла от тактико-технического задания, в связи с чем они «не были полностью бронированы».
Ранее 20 ноября командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны. Он отметил, что «россияне угробили» катера и пообещал показать всему миру «варварское отношение» Москвы.
18 ноября Россия передала Украине все три задержанных после провокации в Керченском проливе корабля. Как указали в МИД России, корабли являлись вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы, их передали Киеву сразу же после того, как российские правоохранительные органы завершили необходимые следственные действия.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву огласил свое решение по инциденту в Керченском проливе. Суд постановил, что Россия обязана вернуть Украине корабли вместе со всеми 24 моряками, задержанными вместе с ними. Москва настаивала, что расследование инцидента лежит в сфере уголовного права и не входит в компетенцию трибунала. Тем не менее, все украинские моряки вернулись на родину в рамках обмена заключенными с Киевом, который прошел 7 сентября.
Последние новости
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Комментарии12 
Теги:
Политика , Видео , Игорь Воронченко , Виктор Кравченко , МИД , ООН , МВД , Интерфакс , Киев , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России 72
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару 563
«Руки-базуки» показал руки после операции
«Руки-базуки» показал руки после операции 18
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап» 569
Охлобыстин о Ротару: «Белиссимо, Софочка!»
Охлобыстин о Ротару: «Белиссимо, Софочка!» 94
Видео
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
«Руки-базуки» показал руки после операции
00:07
«Руки-базуки» показал руки после операции
Шоу-бизнес
В России отреагировали на новые обвинения Киева
01:39
В России отреагировали на новые обвинения Киева
Политика
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
01:39
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
В мире Украина
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина
02:03
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина
Политика
Россия показала испытания «Бога войны»
00:32
Россия показала испытания «Бога войны»
Армия Оружие
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
03:17
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Шоу-бизнес
Путин назвал причину распада СССР
10:09
Путин назвал причину распада СССР
Политика
Российские танки перепугали норвежских военных
00:42
Российские танки перепугали норвежских военных
Армия Оружие
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
00:34
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение