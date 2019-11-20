В России отреагировали на новые обвинения Киева

В России отреагировали на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей

Бывший начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил, что считает несостоятельной версию командования ВМС Украины о намеренной порче Москвой возвращенных Киеву кораблей. Об этом он рассказал в среду, 20 ноября, в беседе с агентством «Интерфакс».

«Я не думаю, что кто-то снимал какие-то плафоны и все остальное. При задержании, когда велась стрельба по этим кораблям, что-то могли повредить», — отметил Кравченко.

По его словам, корабли год стояли без движения и обслуживания, что также объясняет некоторые повреждения. При этом адмирал напомнил, что украинская сторона при строительстве этих катеров отошла от тактико-технического задания, в связи с чем они «не были полностью бронированы».

Ранее 20 ноября командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны. Он отметил, что «россияне угробили» катера и пообещал показать всему миру «варварское отношение» Москвы.

18 ноября Россия передала Украине все три задержанных после провокации в Керченском проливе корабля. Как указали в МИД России , корабли являлись вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы, их передали Киеву сразу же после того, как российские правоохранительные органы завершили необходимые следственные действия.