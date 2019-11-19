Согласован проект документа «нормандского саммита»

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Эксперт: проект итогового документа «нормандского саммита» согласован 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Проект итогового документа саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже, уже согласован помощниками лидеров России, Германии, Франции и Украины. Об этом сообщил ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову.
В Кремле подтвердили планы провести нормандский саммит 9 декабря
"Именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки минских соглашений, — пояснил он. — Будет ли опубликован этот текст или он будет носить закрытый характер, стороны решат непосредственно в Париже".
"В любом случае, дальнейшие действия сторон будут определяться этим документом, который Россию полностью устраивает и который она не даст пересмотреть, " — подчеркнул Чеснаков.
В администрации президента РФ ТАСС подтвердили согласование итогового документа саммита, но отказались раскрыть его содержание, подчеркнув только, что он "полностью в русле минских соглашений".
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Теги:
Политика , Видео , В мире , Саммит , Германия , Франция
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