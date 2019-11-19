Путин проведет переговоры с президентом Швейцарии 

Президент России Владимир Путин 21 ноября проведет переговоры с президентом Швейцарии Ули Маурером, обсудит развитие сотрудничества двух стран и актуальные международные темы, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать первого ноября в Москве состоятся переговоры президента РФ Путина с президентом Швейцарской Конфедерации Маурером, который посетит Россию с рабочим визитом. Будут обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития российско-швейцарского сотрудничества, а также некоторые актуальные темы международной повестки дня", — говорится в сообщении.