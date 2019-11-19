Украину упрекнули в неблагодарности

Косачев упрекнул Украину в неблагодарности после передачи ей катеров

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал Россию «государством-агрессором». А также отметил, что считает возвращение Россией арестованных в Керченском проливе кораблей «не актом доброй воли», а выполнением «майского решения Международного морского трибунала». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН предположил, что подобная реакция представителей Киева может свидетельствовать о готовящихся провокациях, схожих с нарушением границы украинскими кораблями в Керченском проливе.

«Шаг [передача судов Украине], на самом деле, не политический, а технический. Но даже вокруг таких технических шагов атмосфера искусственно может либо разогреваться, либо, наоборот, использоваться в интересах решений тех или иных проблем уже политического характера. И мы видим, что украинская сторона продолжает действовать деструктивно, даже в условиях, когда, как минимум — могла бы промолчать, а как максимум — оценить действия российской стороны по достоинству. Опять идет очернение, бесконечная риторика об агрессивности России, что Украина будет разговаривать с Россией только языком трибуналов и, наверное, продолжением подобного рода провокаций, что читается между строк», — сказал Косачёв.

Кроме этого, сенатор отметил, что хоть заявление министра обороны Украины никак не повлияет на отношения между странами, Киев теряет шанс отойти от курса прежнего правительства.

«У Киева была хорошая возможность дистанцироваться от действий прежнего руководства, которое очевидно совершило провокацию [ввод кораблей в Керченский пролив], нагрузившую наши двухсторонние отношения. И этот шанс нынешним украинским руководством, если министр обороны действует с ведома президента Украины, очевидным образом упускается. Это вызывает сожаления, но кардинально не меняет ситуацию в наших двухсторонних отношениях. Ничего неожиданного не происходит», — считает он.

Константин Косачёв также отметил, что российская сторона традиционно не реагирует на подобного рода выпады украинских представителей, и призвал придерживаться этой же позиции и в ситуации с заявлением Загороднюка.

Напомним, год назад три украинских военных судна вместе с экипажами были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе. В начале сентября 2019 году украинские моряки были отпущены домой в обмен группу граждан России и Украины.

В ходе пресс-конференции НСН сенатор от города Севастополя, член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева назвала возврат судов умением России и Украины договариваться.