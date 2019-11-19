Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Армия
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
В мире
Зеленский дал обет
Зеленский дал обет
В мире
Немцы задержали россиянина за домогательства
Немцы задержали россиянина за домогательства
Происшествия

Песков рассказал о документе по итогам саммита «нормандской четверки» 

Российская Газета + ещё 9 1 час назад
Песков: на «нормандском саммите» примут документ
Фото: ТАСС
По итогам саммита "нормандской четверки" может быть согласован документ, но пока рано говорить, какой именно. Об этом заявили в Кремле.
"Можно ожидать, что будет согласовываться некий текст. Что это будет за документ и будет ли он подписным, пока говорить преждевременно", — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля пояснил, что подписываются обычно документы, которые носят обязывающий характер или его элементы.
"Согласование продолжается некого текста, а что будет за документ — это еще предстоит определить", — заключил Песков.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
Российская Газета: последние новости
Мэр Якутска сообщила о том, что проект моста через реку Лена одобрен Мэр Якутска сообщила о том, что проект моста через реку Лена одобрен Лавров: Условия для саммита в "нормандском формате" созрели Лавров: Условия для саммита в "нормандском формате" созрели Мэром Челябинска впервые стала женщина Мэром Челябинска впервые стала женщина 
Теги:
Политика , Дмитрий Песков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Минобороны РФ удивили угрозы Турции 45
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
Зеленский дал обет
Зеленский дал обет 25
Немцы задержали россиянина за домогательства
Немцы задержали россиянина за домогательства 1
Избиение спецназовца ФСБ в центре Москвы попало на видео
Избиение спецназовца ФСБ в центре Москвы попало на видео 26
Видео
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Зеленский дал обет
04:22
Зеленский дал обет
В мире Украина
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
00:50
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
В мире
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
02:47
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Политика
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
00:28
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Армия Ближний Восток
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
00:43
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
Наука и техника
Доценту-убийце нашли оправдание
02:20
Доценту-убийце нашли оправдание
Происшествия
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
00:47
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
Новости Москвы Экология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение