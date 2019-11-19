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Аксенов поручил изменить порядок включения отопления в Крыму 

ТАСС 1 час назад
В Крыму изменят порядок включения отопления
Фото: РИА Новости
Отопление в учреждениях образования и здравоохранения, а также в жилых домах в Крыму будут включать исходя из средней температуры в помещениях, а не на улице. Поручение изменить порядок подачи тепла во вторник на заседании совета министров Крыма дал глава республики Сергей Аксенов.
"Поменяйте, пожалуйста, формулу и порядок, при котором производится включение отопления. На сегодняшний день мы ожидаем температуру 8 градусов в течение трех дней, после чего только отопление включается. К сожалению, видим по динамике, что может быть две недели 10 градусов плюсом. [Глава правительства региона] Юрий Михайлович [Гоцанюк], буквально в течение следующей недели. С тем, чтобы по внутренней температуре в помещениях регулировать включение отопления", — сказал Аксенов.
В большинстве социальных объектов в Крыму отопительный сезон стартовал в середине октября, когда в регионе началось первое осеннее похолодание. К началу ноября тепло подали и в жилой сектор Крыма. Похолодание сменилось оттепелью, температура днем превышала 20 градусов.
По данным крымского гидрометцентра, во вторник днем в Симферополе ожидается 14-16 градусов тепла, 20 ноября — 9-11 градусов, а в ночь на 21 ноября возможны заморозки до минус 2.
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Теги:
Политика , Сергей Аксенов , Республика Крым
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