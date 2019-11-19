«Коммунисты России» ополчились на «Ну, погоди»

«Коммунисты России» выступили против съемок новых серий мультфильма «Ну, погоди»

Партия «Коммунисты России» выступили против съемок новой серии мультфильма «Ну, погоди», пообещав в крайнем случае призвать пикетировать здание студии «Союзмультфильм» с портретами советских волка и зайца. Об этом сообщила пресс-служба партии. «Исполнительный секретарь ЦК КПКР Сергей Малинкович заявил, что руководство партии полностью поддерживает содержание письма, направленного накануне руководителем Владимирского областного отделения партии Андреем Никольским в министерство культуры России по поводу намерений дельцов от мультипликации погреть руки на любимом мультфильме „Ну, погоди“, — говорится в сообщении.

Руководство партии полностью разделяет оценку владимирских коммунистов в том, что замысел „российских капиталистических горе-мультипликаторов переснять „Ну, погоди“ преследует лишь корыстные цели собственного обогащения за счет создания тривиальной копии легендарного произведения Советской мультипликации“.

»Анатолий Папанов умер, Клара Румянова умерла, вот и засуетились бессовестные капиталисты. Замахнулись на новую версию «Ну, погоди», бессовестные!» — приводятся в сообщении слова С. Малинковича. В партии отметили, что «если во времена социализма мультфильмы создавались ради морально-нравственного воспитания и развития духовного мира детей и подростков, то в наши непростые капиталистические дни большинство произведений допущенной до бюджета кучки элитарных деятелей культуры обслуживают меркантильные интересы их буржуазных хозяев — олигархии».

Коммунисты России также напомнили о новой версии мультфильма «Простоквашино». «Провально-скандальная попытка копирования советского мультфильма „Простоквашино“ наглядно продемонстрировала миллионам зрителей безвкусность и тупость штампующихся таким образом болванок, которые их авторы пытаются раскрутить, цинично играя на ностальгии зрителей», — говорится в сообщении.

Партия также выразила требования к студии и министерству культуры. «Компартия Коммунисты России требует от студии „Союзмультфильм“: „Руки прочь от советской классики! Прекратите бездарный плагиат у режиссеров СССР!“. В крайнем случае партия призовет граждан пикетировать здание студии „Союзмультфильм“ с портретами настоящих, советских, волка и зайца. Владимирские коммунисты справедливо требуют от министерства культуры РФ не выделять ни копейки на эту сомнительную затею. Если на старом мультике „Ну, погоди“ воспитывают десятки миллионов ребятишек, то капиталистический новодел родители станут прятать от детей», — приводятся в сообщении слова С. Малинковича.

Как сообщалось ранее в СМИ, киностудия «Союзмультфильм» сообщила о запуске разработки нового цикла серий мультфильма «Ну, погоди!». Всего планируется снять 26 серий, показ первой из них планируется на лето 2020 г.