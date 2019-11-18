Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
СК проверит скандально известную "яжемать"
СК проверит скандально известную "яжемать"
Общество
Стало известно о Соколове после попытки самоубийства
Стало известно о Соколове после попытки самоубийства
Происшествия
ЧП в небе: пьяный россиянин устроил скандал в самолете
ЧП в небе: пьяный россиянин устроил скандал в самолете
Происшествия
В России уволили врача, спасшего сотни детей
В России уволили врача, спасшего сотни детей
Общество

Путин назначил главу исполкома ОНФ Кузнецова членом Совета при президенте по нацпроектам 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Путин назначил Кузнецова членом Совета при президенте по нацпроектам
Фото: РИА Новости
Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов назначен членом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам вместо прежнего главы исполкома Народного фронта Михаила Развожаева. Соответствующий указ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Этим же документом Михаил Развожаев, который 11 июля был назначен врио губернатора Севастополя, выведен из состава совета. Михаил Кузнецов возглавил исполком ОНФ 13 сентября.
"Одна из основных задач ОНФ — максимальное вовлечение людей в общественно-политическую жизнь страны, в том числе и в реализацию национальных проектов. Важно, чтобы эта работа не выливалась в сухие отчеты, а положительно отражалась на людях. Каждый человек должен понять, что именно для его детей строится школа и детский сад, именно их двор будет благоустроен, в его городе откроется новый сквер, а когда построят новую дорогу, то появится возможность в два раза быстрее добираться с работы домой", — сказал Кузнецов ТАСС, комментируя свое назначение в совет.
Он подчеркнул, что целевой показатель каждого национального проекта — "это не просто цифры, а улучшение качества жизни".
"Если что-то в этой работе [по реализации нацпроектов] пойдет не так, то общественность может сказать веское слово, чтобы добиться реальных, а не формальных изменений", — резюмировал Кузнецов.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
ТАСС: последние новости
Лавров заявил, что условия для саммита в "нормандском формате" "созрели" Лавров заявил, что условия для саммита в "нормандском формате" "созрели" История проекта моста через реку Лена в районе Якутска История проекта моста через реку Лена в районе Якутска Лавров: послы РФ и Белоруссии тесно координируют действия во всех странах мира Лавров: послы РФ и Белоруссии тесно координируют действия во всех странах мира
Комментарии 
Теги:
Политика , Михаил Развожаев , Михаил Кузнецов , ИТАР-ТАСС , Севастополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК проверит скандально известную «яжемать»
СК проверит скандально известную «яжемать» 9
Стало известно о Соколове после попытки самоубийства
Стало известно о Соколове после попытки самоубийства 12
ЧП в небе: пьяный россиянин устроил скандал в самолете
ЧП в небе: пьяный россиянин устроил скандал в самолете 13
В России уволили врача, спасшего сотни детей
В России уволили врача, спасшего сотни детей
Московская няня убила младенца
Московская няня убила младенца 3
Видео
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Турция захотела войны в Сирии из-за России
04:56
Турция захотела войны в Сирии из-за России
В мире Войска
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
00:45
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Общество
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
00:45
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
Шоу-бизнес Статьи
Россиянам предрекли температурные аномалии
05:01
Россиянам предрекли температурные аномалии
Погода Общество
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
03:53
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
Происшествия
Пока вы не уснули: Россиянам предрекли сложные времена
03:56
Пока вы не уснули: Россиянам предрекли сложные времена
В мире
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы
01:00
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы
Шоу-бизнес
Схватил кортик: Историк Соколов захотел убить себя
02:20
Схватил кортик: Историк Соколов захотел убить себя
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение