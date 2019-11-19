РФ прокомментировала обнаружение следов урана в Иране

Постпред РФ прокомментировал обнаружение следов урана в Иране

Михаил Ульянов. Обнаружение на ранее не заявленном объекте в Иране следов антропогенного урана не имеет отношения к угрозе распространения ядерного оружия. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене

По его словам, похожие ситуации возникают постоянно, поэтому тема не заслуживает того внимания, которое ей уделяется, сообщает ТАСС.

"Частицы антропогенного урана, появившиеся там 15–30 лет назад, никакого отношения к угрозе распространения ядерного оружия не имеют", — уточнил Ульянов.

Ранее News.ru сообщал, что, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, «раздувать политическую истерию» из-за обнаруженных частиц урана на объекте в Туркузабаде неправильно. Он отметил, что ситуация говорит о преднамеренном осложнении обстановки вокруг Ирана и Персидского залива в целом, и сейчас многие влиятельные силы пытаются спекулировать на этом. В пример он привёл заявление «евротройки», где «теме придаётся определённое звучание».