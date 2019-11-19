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Постпред РФ прокомментировал обнаружение следов урана в Иране 

News.ru + ещё 4 1 час назад
РФ прокомментировала обнаружение следов урана в Иране
Фото: MFA Russia/Global Look Press
Обнаружение на ранее не заявленном объекте в Иране следов антропогенного урана не имеет отношения к угрозе распространения ядерного оружия. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, похожие ситуации возникают постоянно, поэтому тема не заслуживает того внимания, которое ей уделяется, сообщает ТАСС.
"Частицы антропогенного урана, появившиеся там 15–30 лет назад, никакого отношения к угрозе распространения ядерного оружия не имеют", — уточнил Ульянов.
Ранее News.ru сообщал, что, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, «раздувать политическую истерию» из-за обнаруженных частиц урана на объекте в Туркузабаде неправильно. Он отметил, что ситуация говорит о преднамеренном осложнении обстановки вокруг Ирана и Персидского залива в целом, и сейчас многие влиятельные силы пытаются спекулировать на этом. В пример он привёл заявление «евротройки», где «теме придаётся определённое звучание».
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Теги:
Политика , В мире , Михаил Ульянов , ИТАР-ТАСС , Иран
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