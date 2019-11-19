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Al Araby (Великобритания): новые военные базы в Сирии! 

ИноСМИ 28 минут назад
У России в Сирии большая власть, но не абсолютная
Фото: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов
Новая российская база в Камышлы, две новые базы США в Хасаке — Al Araby (Великобритания) анализирует новую расстановку сил в Сирии после операции Турции на севере страны. Вывод один — страну «оккупировали» пять государств, которые наделили Россию определенными полномочиями. Что это за силы, и какова роль России в регионе?
Россия арендует сирийский аэродром в Эль-Камышлы на 49 лет. Соединенные Штаты, переставшие играть решающую роль в Сирии, создают две новые базы в Эль-Хасаке. Турция масштабирует влияние, создает базы и закрепляет позиции в новых районах. Делегация от сирийского режима, участвующая в заседаниях Конституционного комитета в Женеве, не представляет этот режим, как утверждают его лидеры!
Тем временем Россия и сирийские войска продолжают бомбить города и деревни в Идлибе. Все эти стороны действуют, совсем не думая об окончательном урегулировании сирийского кризиса. Их шаги свидетельствуют о стремлении усилить свое влияние в противовес друг другу. Заявления сирийских властей о политике государств-интервентов в Сирии на самом деле не имеют значения ни для одного из них.
Российские силы в одиночестве контролируют новые районы, добиваясь этого с помощью договоров и соглашений. Примером служит соглашение «об оккупации» сроком на 49 лет. Что сделали Соединенные Штаты за последнее время? Позволили Турции и России выйти на новые территории! Это не было результатом войны между указанными странами, но произошло благодаря выводу американских войск из Сирии.
Недавние заявления Вашингтона о том, что страна оставит там 600 солдат или не позволит режиму и «Исламскому государству» (организация запрещена в РФ — прим. ред.) извлекать выгоду из нефтяных богатств, не означают, что США демонстрируют новую политику. С помощью аэродрома в Эль-Камышлы Москва контролирует значительную часть нефти. Кроме того, в ее распоряжении побережье, где сосредоточены центры по переработке и экспорту энергоносителя, а также разработка новых нефтяных и газовых месторождений в этом районе. Увеличивая количество соглашений с сирийским режимом и различными его институтами после предотвращения их падения в 2015 году, Россия объявляет о длительной оккупации страны.
Тем не менее Москва сталкивается со множеством вызовов — ее положение в Сирии не позволяет навязывать свою политику Ирану, Турции и Америке на этой территории. Это указывает на пределы российской мощи и способность упомянутых игроков саботировать любые российские попытки полностью подчинить себе Сирию.
Мы не будем напоминать, какие именно недавние события говорят о том, что это координация с турецкой и американской сторонами позволила Москве контролировать районы, недоступные для режима. Разумеется, имеет место и координация с Израилем и Ираном, которые помогли ей расширить свое влияние на новые сирийские города.
Указанные выше факторы наряду с отсутствием какой-либо роли у режима и оппозиции, за исключением разговоров об амбициозном Конституционном комитете, зависимостью их сил от России и Турции и продолжающимися боевыми действиями в Идлибе и в Эль-Джазире, позволяют нам говорить о минимальном влиянии сирийских сил.
Сирия оккупирована пятью странами: Россией, Турцией, Ираном, Соединенными Штатами и Израилем. При этом стоит упомянуть следующее: все эти страны наделили Россию большой, но не полной властью в определении судьбы Сирии и не позволят ей действовать в одностороннем порядке.
Слабость России проявляется не только с военной точки зрения, но и в сфере послевоенного восстановления Сирии. Об этом говорят ее попытки убедить Европу в правильности своей политики в Сирии путем сокращения миграционных потоков на континент. Кроме того, в России наблюдается экономический кризис, и страна является объектом непрекращающихся внешних санкций. Вряд ли вмешательство в сирийский конфликт ограничивается попытками утвердиться в качестве ведущего регионального игрока — страна хочет также инвестиций, доходов и компенсации за свою оккупацию! Проблема в том, что Москва обладает ограниченными возможностями, и поэтому вынуждена заключать множество соглашений со всеми заинтересованными сторонами. Только так можно продолжить оккупацию сирийского государства.
Американские базы ни в коем случае не говорят о появлении новой политики, поскольку Соединенные Штаты вмешались для решения конкретных проблем и уйдут, как только их цели будут достигнуты. Это связано с конфликтами внутри администрации США. Решение президента Трампа и его команды вывести военных из Сирии подверглось резкой критике и воспринимается в качестве подарка России и Ирану. Присутствие американских военнослужащих на новых базах согласуется с той же политикой: Сирия передается в руки России, а Турции разрешено контролировать всю сирийскую границу.
Между тем, была сокращена роль Ирана в Сирии, режим лишился большинства нефтяных месторождений, а на россиян оказывают давление с целью нахождения справедливой формулы для курдов и интеграции «Сирийских демократических сил» в российские войска и армию режима. Все это подтверждает, что Соединенные Штаты не заинтересованы в Сирии, и их приоритетом являются Ирак и Персидский залив. Кроме того, их нынешняя глобальная политика сосредоточена на противостоянии Китаю, поэтому они предоставляют ближневосточным странам и России возможность играть главную роль в управлении регионом.
Возникает вопрос — выгодна ли американская политика региональным амбициям Ирана? Конечно, ведь это она «подарила» ему Ирак.
Проблема заключается в том, что иранская сторона стремится играть главную роль, а это не соответствует ее реальным возможностям. Все арабские страны, в дела которых она вмешалась, в настоящее время страдают либо от гражданских войн, либо от антиправительственных восстаний. К тому же мы наблюдаем обострение экономического кризиса внутри Ирана и конфликтов между группами населения. Это государство враждебно настроено по отношению к Америке, хотя последняя заявляет, что не против самого иранского режима, а лишь стремится изменить его политику.
Новые турецкие базы не придали Анкаре большого веса, но ее политика в Сирии зависит от соглашений как с Москвой, так и с Вашингтоном. Она пытается извлечь выгоду из их разногласий для расширения своего влияния во всем регионе, а не только в Сирии. Бытует мнение, что ее базы не позволяют ни создать эффективную зону безопасности, ни восстановить районы, которые она контролирует. Следовательно, посредством интервенции во все районы Сирии Турция хочет обезопасить свои границы и ликвидировать любое подобие курдской автономии и вооружённых сил. В то же время турки используют в своих интересах природные богатства территорий, которые контролируют, и экспортируют туда свои товары.
Подчиняющаяся Анкаре оппозиция является одним из рычагов координации с Москвой и Вашингтоном, и ее единственная роль — обеспечить интересы Турции при окончательном урегулировании сирийского конфликта. Прежде и в настоящее время ее используют для сохранения дружеских отношений с Россией, а также для урегулирования двусторонних разногласий до тех пор, пока консенсус не будет достигнут снова. Так было в случае с Идлибом и другими регионами, а также с Конституционным комитетом!
Новые и старые военные базы государств, оккупировавших Сирию, дают понять, что нам не видать разрешения сирийской ситуации в ближайшем будущем. Если они есть, то уж точно не во благо народа. Их роль — защитить интересы стран-интервентов — главным образом России.
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Теги:
Политика , Армия , Ближний Восток , Статьи , Санкции , Война в Сирии , Гражданская война , Конституционный комитет Госдумы , Администрация США , Иран , Москва , Сирия , США , Великобритания , Турция
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