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В мире

Лавров назвал Россию и Белоруссию единомышленниками 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Лавров назвал Россию и Белоруссию единомышленниками
Фото: РИА Новости
Москва и Минск являются единомышленниками почти во всех ключевых вопросах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
«Сегодня Россия и Беларусь — единомышленники практически по всем ключевым проблемам современности. Мы условились и далее тесно взаимодействовать по актуальным вопросам глобальной повестки дня, продвигать совместные инициативы в ООН, ОБСЕ, на других многосторонних площадках. Решение этих задач будет способствовать подписанной нами сегодня программе согласованных действий в области внешней политики на 2020-2021 годы», — указал он.
Как подчеркнул министр, речь идёт об «уникальном документе».
«У России, как и Белоруссии, как я понимаю, такого рода документов нет ни с одним другим партнёром», — добавил Лавров.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Москвой, если они будут противоречить независимости и суверенитету Белоруссии и если не будут решены вопросы в экономике.
Как отметили позднее в Кремле, Лукашенко рассуждал о целесообразности союза с Россией «гипотетически», а Россия по-прежнему последовательно исходит из того, что «в данном случае взаимовыгодность этого союза» является абсолютно незыблемой.
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Теги:
Политика , СНГ , Владимир Макей , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , МИД , ОБСЕ , ООН , Москва
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