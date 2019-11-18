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Косачев назвал провокации, подобные инциденту в Керчи, бесперспективными 

РИА Новости 1 час назад
В России ответили на провокации Украины
Фото: РИА Новости
Нынешние власти Украины должны понять, что провокации, подобные инциденту в Керченском проливе, бесперспективны, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Инцидент в Керчи год назад был одним из элементов реализации последовательной политики прежнего украинского руководства, будем надеяться, что нынешнее руководство пересмотрит политику, направленную на то, чтобы постоянно провоцировать Россию на ответную реакцию, будь то политическую, экономичную, военную, какую угодно, а потом докладывать западным партнерам как подтверждение "агрессивности" России", — сказал Косачев на полях германо-российского форума "Потсдамские встречи".
По его словам, если бы не было такой жёсткой реакции со стороны России на инцидент в Керченском проливе, такие провокации продолжились бы в дальнейшем.
"Я уверен, что тогда, еще при президенте (Петре) Порошенко, желающих воспроизводить эти инциденты бесконечно долго было более чем достаточно. Я надеюсь, что сейчас таких любителей провокаций в украинском руководстве становится все меньше", — сказал Косачев.
Сенатор подчеркнул, что самоцелью России не было ни удержание украинских моряков, ни конфискация судов.
"Сейчас расставлены все точки над "и", понятно, что провокация была срежиссирована тогдашними украинскими властями, но не менее понятно для нынешних украинских властей, что подобного рода провокации бесперспективны", — подчеркнул он.
В Москве 18-19 ноября проходят "Потсдамские встречи" под патронатом министров иностранных дел России и Германии. Мероприятие проводится по линии немецкой неправительственной организации Германо-российский форум и Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
Источник в силовых структурах Крыма 17 ноября сообщил, что украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покидают место стоянки в порту Керчи в сопровождении российских кораблей. Ожидается, что они будут переданы украинской стороне в нейтральных водах. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что передача Украине кораблей никак не связана с международным трибуналом.
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Теги:
Политика , Конфликты , Украина , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Владимир Путин , Константин Косачев , Совет Федерации , Керчь
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