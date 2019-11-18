Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

"Основное внимание уделено ситуации на Украине с учетом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в "нормандском формате", — говорится в сообщении Кремля.

Президенты РФ и Франции считают, что проведение такого саммита должно реально способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений.

Соответствующая позиция была высказана в телефонном разговоре двух лидеров, который состоялся в преддверии саммита "нормандской четверки" 9 декабря в Париже.

"С обеих сторон подчеркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений", — передает Кремль.

Передача кораблей

Кроме того, Путин в телефонном разговоре проинформировал Макрона о передаче Украине трех военных кораблей, задержанных за провокацию в Керченском проливе.