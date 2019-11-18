Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине 

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Основное внимание уделено ситуации на Украине с учетом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в "нормандском формате", — говорится в сообщении Кремля.
Президенты РФ и Франции считают, что проведение такого саммита должно реально способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений.
Соответствующая позиция была высказана в телефонном разговоре двух лидеров, который состоялся в преддверии саммита "нормандской четверки" 9 декабря в Париже.
"С обеих сторон подчеркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений", — передает Кремль.
Передача кораблей
Кроме того, Путин в телефонном разговоре проинформировал Макрона о передаче Украине трех военных кораблей, задержанных за провокацию в Керченском проливе.
"Владимир Путин информировал президента Франции о состоявшейся сегодня в акватории Черного моря передаче украинским представителям трех военных кораблей, которые были задействованы в провокации в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года", — указано в сообщении Кремля.