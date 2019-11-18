«Гипотетически»: Кремль ответил Лукашенко

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
Происшествия
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе
Общество
В России задумали ужесточить продажу алкоголя
В России задумали ужесточить продажу алкоголя
Общество
В Сирии подожгли российский патруль
В Сирии подожгли российский патруль
Войска

Подбор лексики: в Кремле заметили выступление Лукашенко 

Газета.Ru 39 минут назад
В Кремле обратили внимание на эмоциональное заявление Александра Лукашенко, который усомнился в целесообразности союза между Россией и Белоруссией. В Москве уверены, что белорусский лидер рассуждал «гипотетически», как если бы соглашение не отвечало интересам Белоруссии. В Кремле подчеркнули, что Россия считает взаимовыгодность союза абсолютно незыблемой.
В Кремле обратили внимание на эмоциональные заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко по соглашению об интеграции с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой», — отметил Песков.
Президент Белоруссии гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, считают в Кремле, как если бы «оно не отвечало интересам» республики. Однако подбор лексики с его стороны не остался незамеченным, еще раз подчеркнул Песков.
Лукашенко накануне обвинил Москву в «подсовывании» новых условий Минску для организации процесса интеграции двух стран, которые якобы заведомо невыгодны для Белоруссии.
«Извините, нахрена нужен тогда такой союз», — задался вопросом Лукашенко, выступая перед журналистами.
Белорусская сторона откажется от подписания необходимых соглашений, продолжил президент, если они будут угрожать суверенитету и независимости страны. «Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества», — добавил Лукашенко.
Принципиальными вопросами для Минска, по словам белорусского лидера, являются условия поставок углеводородов, открытие рынков для белорусских товаров и снятие барьеров.
Лукашенко уверен, что отдельные виды белорусских товаров якобы умышленно не пускают на российский рынок, а это не дает Минску погасить дефицит в торговле с Москвой, который составляет $9 млрд ежегодно.
«Где мне взять эти 9 млрд, чтобы заплатить России за те товары, которые мы покупаем? Эти деньги надо заработать на российском рынке. Беларусь — не нахлебница и не хочет ею быть», — подытожил Лукашенко.
При этом критика президента Белоруссии в отношении Москвы связана с тем, что российская сторона в последняя время требует от своих партнеров ускорить процесс интеграции. Еще в сентябре премьеры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас договорились подготовить дорожные карты по реализации соглашения о Союзном государстве к декабрю.
Лукашенко не раз призывал российского лидера Владимира Путина урегулировать все спорные моменты, в частности, президент Белоруссии настаивал на поиске решения до 8 декабря — в этот день будет отмечаться 20-ая годовщина договора о Союзном государстве, на которой лидеры должны подписать дорожные карты.
При этом Минск отказываясь от военного союза с Москвой и выступает против возможного размещения российских военных баз на своей территории.
Кремль, в целом, спокойно относится к заявлениям своего союзника, вероятно, расценивая их как попытку торга для получения наиболее благоприятных для себя условий при интеграции. Тем более, критика Лукашенко в отношении Москвы прозвучала на фоне выборов в нижнюю палату белорусского парламента.
В следующем году в Белоруссии должны пройти президентские выборы, и Лукашенко уже объявил о своем участии. Он возглавляет страну уже 25 лет, эта избирательная кампания станет для него шестой.
Выступая перед журналистами, он пообещал, что не будет держаться за свой пост «синими пальцами», а также добавил, что белорусский народ сам выберет главу государства.
В данном контексте Лукашенко заявил о работе над поправками для конституции страны, однако отметил, что не собирается ничего менять до президентских выборов.
«Нам надо идти к этому. Глупо было бы с моей стороны заявить, что мы к президентским выборам сменим конституцию. Элементы новой конституции, с точки зрения конституционного суда, мне представлены», — подчеркнул президент Белоруссии.
Новый этап развития нужен из-за отставания конституции от «темпа развития жизни», отметил Лукашенко, намекая на необходимость изменения баланса между президентской и парламентской властью.
К слову, на фоне споров с Москвой Минск все больше идет навстречу Западу и США. В частности, в ноябре Лукашенко впервые за долгое время приехал в европейскую страну — Австрию, а также договорился о возобновлении деятельности американского посольства в Белоруссии.
Условная смена курса обусловлена сильной потребностью Минска в новых средствах. По последним данным, внешний долг страны превышает $16,5 млрд Несмотря на то что главным кредитором Белоруссии является Россия, в нее также вкладываются Китай, ЕС и США. В этом году Минску предстоит выплатить $2,7 млрд, но таких средств у него попросту нет. Поэтому Белоруссия берет новые займы для погашения текущих и пытается наладить отношения с Западом для привлечения новых средств.
Газета.Ru: последние новости
СМИ узнали о решении Путина по строительству моста через Лену СМИ узнали о решении Путина по строительству моста через Лену МИД предупредил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit МИД предупредил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса
Комментарии5 
Теги:
Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Сергей Румас , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕС , Минск , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение 6
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе 21
В России задумали ужесточить продажу алкоголя
В России задумали ужесточить продажу алкоголя 3
В Сирии подожгли российский патруль
В Сирии подожгли российский патруль 208
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ 62
Новости партнеров
Видео
«Гипотетически»: Кремль ответил Лукашенко
02:15
«Гипотетически»: Кремль ответил Лукашенко
Политика
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
00:58
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
Происшествия
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
00:10
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
В мире Кавказ
На Россию идут аномальные морозы
04:59
На Россию идут аномальные морозы
Погода Общество
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
02:36
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
Происшествия
Кадыров объяснил призыв убивать
00:55
Кадыров объяснил призыв убивать
Политика
В Brexit увидели риски для России
03:12
В Brexit увидели риски для России
Политика
Автобус покатился на людей: погибла женщина
00:31
Автобус покатился на людей: погибла женщина
Происшествия
Слабым местом России назвали ее население
02:33
Слабым местом России назвали ее население
Политика Статьи
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
00:48
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение