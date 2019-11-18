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В Белоруссии указали на ценность взаимодействия с Россией 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
В Белоруссии указали на ценность взаимодействия с Россией
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отметил ценность взаимодействия Москвы и Минска на многосторонних площадках, указав, что обе страны на международной арене действуют в интересах друг друга.
«Особую ценность имеет наше взаимодействие на многосторонних площадках. Мы четко понимаем обоюдные приоритеты, действуем в интересах друг друга даже в ситуациях, когда другие партнеры отказываются от прямой поддержки», — сказал Макей на заседании коллегий МИД России и Белоруссии, передает ТАСС.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что необходимость диалога России и Белоруссии по вопросам стратегической стабильности возрастает из-за действий США.
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Теги:
Политика , СНГ , Владимир Макей , Сергей Лавров , МИД , ИТАР-ТАСС , Минск , Москва
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