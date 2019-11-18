Экономист спрогнозировал жизнь без электричества и горячей воды на Украине 

По его мнению, качество жизни в стране будет со временем ухудшаться из-за долговых нагрузок на бюджет.
— Сейчас идет продолжение того процесса, который был запущен в 2014 году. Хотя Украина могла избежать этих последствий в 2013 году посредством соглашения с Россией, которое было подписано президентами этих стран — Владимиром Путиным и Виктором Януковичем. Но этого не произошло, — объяснил Дудчак.
Однако, по словам политолога, если Украина будет стремительно развиваться, то рост экономики будет регулироваться международными кредиторами. Он подчеркнул, что изменения в стране разительны и в первую очередь касаются доступа к медицине, образованию и отдыху.
Дудчак также напомнил, что проживание на Украине станет экстремальным. Так, даже транспорт будет ходить медленнее, не говоря о прекращении самого примитивного жилищного обслуживания, сообщает ФАН.
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