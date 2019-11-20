Массовые казни предрекли на Украине

Шафран уверена, что у Украины два пути: либо к власти придут экстремисты, которые начнут «вешать олигархов и коррупционеров», не успевших сбежать в Россию, либо украинцы выберут таких политических лидеров, которые сумеют реализовать максимальную интеграцию с Россией.

Причём, вариант воссоединения спровоцирует серьёзные волнения и даже сепаратизм. Но украинцам всё-таки придётся определиться и выбрать между «массовыми казнями» или дружбой с Россией.

Третьего пути не прослеживается, — делает вывод журналистка.

Что касается последней смены власти в стране, Шафран с горечью отмечает, что до украинцев начинает доходить: они вообще ничего не поменяли, сменив президента и Раду. Новые министры были и при Порошенко, только на вторых-третьих ролях. Но они исполняли политику Порошенко.

Их нынешнее положение привело к тому, что ни внешняя, ни внутренняя политика Украины не меняется.