Массовые казни предрекли на Украине 

Массовые казни или воссоединение с Россией — такое будущее предсказала Украине соведущая Владимира Соловьёва Анна Шафран. Своё мнение журналистка опубликовала на своей странице в Telegram.
Шафран уверена, что у Украины два пути: либо к власти придут экстремисты, которые начнут «вешать олигархов и коррупционеров», не успевших сбежать в Россию, либо украинцы выберут таких политических лидеров, которые сумеют реализовать максимальную интеграцию с Россией.
Причём, вариант воссоединения спровоцирует серьёзные волнения и даже сепаратизм. Но украинцам всё-таки придётся определиться и выбрать между «массовыми казнями» или дружбой с Россией.
Третьего пути не прослеживается, — делает вывод журналистка.
Что касается последней смены власти в стране, Шафран с горечью отмечает, что до украинцев начинает доходить: они вообще ничего не поменяли, сменив президента и Раду. Новые министры были и при Порошенко, только на вторых-третьих ролях. Но они исполняли политику Порошенко.
Их нынешнее положение привело к тому, что ни внешняя, ни внутренняя политика Украины не меняется.
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