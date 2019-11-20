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Массовые казни предрекли на Украине 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Массовые казни или воссоединение с Россией — такое будущее предсказала Украине соведущая Владимира Соловьёва Анна Шафран. Своё мнение журналистка опубликовала на своей странице в Telegram.
Шафран уверена, что у Украины два пути: либо к власти придут экстремисты, которые начнут «вешать олигархов и коррупционеров», не успевших сбежать в Россию, либо украинцы выберут таких политических лидеров, которые сумеют реализовать максимальную интеграцию с Россией.
Причём, вариант воссоединения спровоцирует серьёзные волнения и даже сепаратизм. Но украинцам всё-таки придётся определиться и выбрать между «массовыми казнями» или дружбой с Россией.
Третьего пути не прослеживается, — делает вывод журналистка.
Что касается последней смены власти в стране, Шафран с горечью отмечает, что до украинцев начинает доходить: они вообще ничего не поменяли, сменив президента и Раду. Новые министры были и при Порошенко, только на вторых-третьих ролях. Но они исполняли политику Порошенко.
Их нынешнее положение привело к тому, что ни внешняя, ни внутренняя политика Украины не меняется.
Ранее News.ru сообщал, что бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что президент страны Владимир Зеленский пытается играть роль «главного миротворца». Однако получается это у него плохо.
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Теги:
Политика , Видео , В мире , Украина , Анна Шафран , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , Елена Лукаш
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